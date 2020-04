Mi vida sin el deporte | La inigualable sensación del Draft de la NFL

Tiene tiempo que la NFL es el único territorio libre en la lucha del deporte contra el coronavirus. Cuando todo se detuvo, el futbol americano apareció como ese amigo que, en tono complaciente, te dice que todo estará bien. No sabemos si todo estará bien, o si la ansiada temporada, esa que cada septiembre comienza con sus meses de ayuno a cuestas, sufrirá cambios. Lo cierto es que la Liga se mantiene firme en su vocación de proveer al aficionado su dosis de alegría, y el Draft es el mejor pretexto, quizá el que más durante estos meses en los que el futbol americano es más bien un recuerdo. Eso sí, tuvo sus cambios, porque las fuentes de Las Vegas, con sus hoteles lujosos y su nuevo equipo, ya estaban listas para recibir la fiesta, en cambio todo tuvo que reconvertirse rápidamente en una especie de ceremonia virtual, con esos bunkers improvisados en casa desde donde los equipos deciden el futuro de sus franquicias.

Decidir el futuro se dice fácil, pero no lo es. La principal enseñanza del Draft es que el futuro a menudo se trata de una apuesta. Y pese a los constantes esfuerzos de los reclutadores y los analistas por reducir los riesgos, las grandes apuestas están propensas a los grandes fracasos. No por nada, el Draft se empeña en regalarnos año con año historias asombrosas, de lo contrario no se entendería que Tom Brady, el quarterback más ganador en la historia, fuera la selección 199 del Draft del año 2000, o que decenas de flamantes primeras selecciones pasen sin pena ni gloria por la NFL. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo aparecerá un Patrick Mahomes escondido entre el mar de estadísticas que miden todo, menos el aplomo que surge en los momentos importantes y de máxima presión.

El sistema del Draft propicia la justicia. El peor equipo de la temporada anterior tienen la oportunidad de elegir al mejor jugador. Esta situación a menudo implica una paradoja, porque su talento debe ser suficiente para sacar del abismo a una franquicia, y no todos lo logran, o al menos no de inmediato.

Los aficionados viven el Draft con las nostalgias de las grandes tardes. Se preparan como si se jugaran el Super Bowl. En condiciones normales se reúnen con los amigos a preparar el asado y entonces sí esperar pacientemente la hora de la elección. El Draft es algo así como la oportunidad de redimir los errores del pasado. El banderazo de una nueva ilusión. El día en el que se permite empezar de nuevo, y más si se tiene una primera selección, como una compensación de la tristeza irremediable que deja una mala temporada.

Las expectativas casi siempre suelen ser elevadas, porque en el papel todos son grandes jugadores, hasta que llega la temporada vestida de realidad, pero esa es otra cosa.

El Draft, con su formato virtual, tiene algo de cotidiano para muchos aficionados. Es como preparar una nueva temporada de Fantasy, con todo lo que eso representa. Los nervios previos.

La adrenalina del tiempo que se va. La elección final. La no vuelta atrás. La inigualable sensación de la decisión tomada.