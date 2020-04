Mi vida sin el deporte | La Liga de Ascenso no es para todos

Hace algunos años, platicaba con mis amigos que la Liga de Ascenso no es para todos, que una vez que un club tiene la desdicha de caer ahí se convierte en un verdadero infierno el recuperar la categoría.

Al principio parece fácil, da la idea que es cuestión de tiempo, sin embargo, conforme pasan las temporadas, al equipo lo invade una especie de sopor que hace que todo sea más difícil, cada vez más difícil, hasta que se acumulan los años, y se suman equipos históricos que algún día fueron grandes, pero ni con la grandeza alcanza para salir de ahí.

Del Ascenso sólo se sale con proyectos sólidos, les decía, y con mucha paciencia, porque en esa liga no basta con jugar bien, también hay que tener suerte. Les ponía el ejemplo de Necaxa, que cuando se fue al descenso le alcanzó la inercia para volver de inmediato a Primera División, pero luego la otra inercia, la negativa, terminó por hundirlo. Luego vinieron temporadas malísimas, hasta que alguien se lo tomó en serio y comenzaron a llegar las finales. Recuerdo algunas derrotas dolorosas, cuando sentía que estábamos cerca pero todo se escapaba de nuevo, incluso estoy convencido que perder una final en el Ascenso es mucho más duro que perderla en la Liga MX, porque no es lo mismo pelear por la gloria que luchar por otra oportunidad.

Aunque también está la otra cara de la moneda, por supuesto. Porque además de las almas en pena están los que ahí nacieron, los que no buscan otra oportunidad, sino una oportunidad. Y que temporada tras temporada esperan a que llegue ese momento de probar las mieles de una liga injusta.

La Liga de Ascenso, sin embargo, tiene sus cosas buenas.

Alejada de los reflectores y del lujo de la Primera División, los aficionados que semana a semana asisten a los duelos están forjados por el amor a los colores.

No se dejan llevar por modas, apoyan porque así lo sienten, porque así crecieron. Platicaba con algunos amigos que han cubierto las plazas del ascenso y todos coinciden que en sus gradas se siente ese calor del futbol de antes. El futbol de barrio. El que cultiva ídolos de verdad, esos que están cuando más se necesitan y que no se van a la primera que pueden.

Con la desaparición del Ascenso se irá también buena parte de la historia del futbol mexicano. Equipos de abolengo, como Tampico Madero, Correcaminos, Zacatepec y Atlante quedarán a la espera de reinventarse para revivir algún día las grandes glorias.

Como aficionado de Necaxa, pienso en mis amigos que le van al Atlante. Tengo algunos aunque no son muchos, como nosotros tampoco lo somos, y cada que nos vemos nos hacemos la eterna broma de la rivalidad enardecida, como si nos odiáramos y en ese odio viviera la grandeza del pasado, aunque es cierto que esos tiempos quedaron atrás, y por muchos años lo único que nos unió es esa desdicha de equipo grande sin rumbo. Esa especie de resistencia al olvido. De seguir ahí sin importar las circunstancias. No me imagino qué pasaría si algún día alguno de nuestros equipos desaparece