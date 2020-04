Mi vida sin el deporte | La medallita del Barça, para los días difíciles

Una vez, cuando era más chico y solía rezar en las noches antes de dormir, me surgió una duda que no me dejaba estar. No recuerdo bien qué favor futbolero le había pedido a Dios, pero sí sé que después de un rato pensé en que Dios tiene cosas mucho más importantes que atender, y que era una falta de respeto incomodarlo con algo semejante. El proceso, además, resultaba complicado y por momentos contradictorio, porque más allá de mis plegarias deben de existir millones a favor del otro equipo. ¿Entonces a quién hacerle caso? ¿A quién ayudar?

El futbol tiene que ser otra cosa. A partir de ese día me prometí nunca más involucrar al cielo en estos menesteres, y casi siempre cumplí, aunque es cierto que desarrollé otras mañas, como la de la medallita del Barça.

La historia comienza con mi tío Daniel, que un buen día, hace muchos años, empacó las maletas y se fue junto con mi tía y mis primos a vivir a Barcelona. Una vez que se asentaron nos vinieron a visitar. Entre las tantas cosas que trajeron estaba una edición del periódico Mundo Deportivo, donde se presentaba a la plantilla de la temporada 2002, un folleto con las especificaciones para hacerse socio del Futbol Club Barcelona y un llavero en el que los colores azulgranas brillaban en un contorno dorado. Por aquellos tiempos yo ya era hincha del Barça en honor a mi abuelo, sin embargo, aquella visita no hizo más que confirmar mi amor por los colores.

El proceso de la medallita llevó su tiempo. Antes el llavero se tuvo que desgastar, tanto que el dorado se volvió plateado, y la cadena que se aferraba a las llaves terminó por romperse.

Fue así que el llavero, reconvertido en medalla, se quedó guardado un tiempo en el buró, y no fue hasta mucho después, en los años de Rijkaard, que se me ocurrió ver un clásico sin soltar la medalla, no podía soltarla, había que mantenerla apretada los 90 minutos. La tarde que Ronaldinho hizo dos goles y el Bernabéu lo ovacionó de pie.

A partir de ese día supe que la medalla era mi acto de fe para los partidos importantes. No era propicio molestar a Dios para pedirle que el Barcelona ganara, pero algo debía de ayudar aquel objeto. Con el paso del tiempo el proceso sufrió modificaciones. Ya en los años de Guardiola, hubo días en los que bañaba la medalla en agua bendita, como si con eso fuera suficiente para asegurarme la ayuda celestial. Desde luego, hubo algunos resultados malos, pero por ningún motivo podría quejarme de esa época maravillosa.

No recuerdo bien cuándo fue que guardé la medallita para siempre en el cajón, aunque mucho tengan que ver las eliminaciones repentinas en la Champions League. Un buen día, o un mal día, quizá, me levanté con la sensación de que la cábala había terminado, aunque la fe siempre encuentra la forma de renovarse, o quizá y no, quizá nunca se escapa del todo. Los aficionados al futbol vamos por la vida profesando la fe, la esperanza, como si mendigáramos un pedacito de alegría, que la suerte nos acompañe.