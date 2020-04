Mi vida sin el deporte | La nostalgia de un Chivas vs América

Cuenta el escritor mexicano Juan Villoro que una vez en Argentina, mientras veía un River Plate vs Boca Juniors desde las tribunas del monumental, un hincha del club millonario, al escuchar su acento, le preguntó sin en México era posible que aficionados de América y Chivas vieran un Clásico juntos, y Villoro le respondió que sí, que regularmente no pasaba nada. El hincha argentino, fiel a sus costumbres, no lo podía ni creer, y sólo atinó a decir una frase contundente: ¡Qué degenerados!

No sé si en México seamos degenerados o no, pero sí sé que el Chivas vs América se vive de otro modo. Más allá de que no faltan los violentos que confunden la fiesta del futbol con otra cosa, el Clásico Nacional aún mantiene ese ambiente familiar de los domingos compartidos. Entre otras cosas porque no hay familias en México en las que esta singular combinación no esté presente. Irremediablemente alguien le va a las Chivas y alguien al América. Son de esos colores que se transmiten de generación en generación.

Los Clásicos, a menudo, llevan a la mesa la eterna discusión de quién es el más grande. Como si el futbol tuviera una regla de medición establecida. Los aficionados al América llevan dos años presumiendo sus vitrinas, muy parecidas, ambas, sin embargo, los de Coapa encuentran en ese trofeo extra los argumentos para sentirse inalcanzables. Mientras Chivas no sea campeón de nuevo, las palabras se irán con el viento, aunque es cierto que la grandeza es subjetiva. Lo que no es subjetivo, o quizá sí pero no tanto, es que se trata de los dos equipos con más arraigo del país. Y aunque hay quien dice que en Guadalajara el rival más odiado es el Atlas, y que los aficionados del América prefieren no perder contra Pumas y Cruz Azul, el rumor del Clásico Nacional llega a todos los rincones del país.

El América vs Chivas, desde luego, tiene su encono cultural. El Guadalajara se siente con derecho de llamarse el equipo de México, sin importarle el número de aficionados, entre otras cosas porque en su esencia está el nacionalismo puro, ese que parte de la premisa de que con el talento nacional es suficiente para pelear por la gloria. La idea es sólida y a la vez romántica. Chivas es el equipo del pueblo.

América, por su parte, parece lo contrario, y en esa consciencia construye su grandeza. Como si se tratara de un niño presumido capaz de comprar el juguete más deseado. El americanismo no huye de sus valores, mientras más odiado, mejor.

Su producto es casi aspiracional.

Decía Villoro también que los Clásicos son como la Navidad del futbol. Estos días se sienten como si de pronto el Grinch, con sus cabellos verdes y malolientes, hubiera bajado de su montaña para robarse la fiesta. La semana ha sido atípica, sin ese ritmo frenético previo al domingo de Clásico. Queda la nostalgia de esas tardes en las que la familia se divide y las oficinas y las escuelas en lunes no paran de hablar de eso. El Clásico es de esos partidos que duran dos semanas, la previa y la que le sigue, y a veces hasta más.