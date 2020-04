Mi vida sin el deporte | La tarde que fuimos invencibles

Por: José Ángel Rueda

Revisaba el domingo las redes sociales cuando de pronto vi que la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos transmitía la repetición de la final entre México y Brasil. Lo empecé a ver ya que iban 1-0, porque hay que recordar que el gol de Oribe cayó apenas al empezar, en el primer minuto, para dejar las cosas claras, como si esa tarde milagrosa en el pasto sagrado de Wembley ya llevara el destino escrito. Vi todo el partido, y no sé si sea por el encierro, pero debo confesar que me emocioné casi igual que ese día que lo vi en la casa de mi abuela, incluso sufrí con el poste de Marco Fabián y el arreón final de los brasileños, aún sabiendo que por más que tiraran al marco defendido por Jesús Corona, el gol del empate no iba a llegar nunca. Lo único que lamenté, lo confieso, fue no escuchar los gritos de Martinoli tras el gol que mataba, esos en los que le suplica a Peralta que no se muera nunca, que sea eterno. El partido lo narraban comentaristas ingleses, en ese tono sobrio que, sin embargo, no ocultaba su sorpresa ante lo que veían.

El festejo de los mexicanos me puso nostálgico, como si las lágrimas del “Flaco” Tena tuvieran la capacidad de viajar en el tiempo y salir muchos años después en mis ojos. Las sensaciones me transportaron a aquellos días, sobre todo a los días previos a la final. Esos en los que tratábamos de calmar los nervios con el argumento de siempre, ese de que a Brasil se la ponemos difícil. Entonces recordábamos la final de la Confederaciones, en el Azteca, y luego la del Mundial Sub-17, en Perú.

Tenemos razón, a Brasil siempre se lo complicamos, pero ésta se trataba de una final, y con los brasileños en finales no se juega, y menos con un torneo que por aquel entonces no habían ganado. Pero había confianza. Que eso es lo último que muere en este pueblo, la confianza, pese a que a menudo la historia nos juega en contra en los partidos importantes. Somos algo así como coleccionistas de momentos trágicos y en el 2012 había algunos que seguían frescos, como la eliminación en el Mundial de Sudáfrica, en manos de una Argentina que no fue mejor que nosotros, pero igual nos ganó, y encima con errores infantiles y su dosis de injusticia. O la volea de Maxi, en el 2006, también ante Argentina, que fue menos que nosotros pero igual perdimos con un gol que no se repite nunca.

Y podríamos seguir, pero no vale la pena, porque lo bonito del recuerdo es que esa tarde ganamos y conocimos el valor de una victoria importante, la más grande en nuestra historia. Ya antes, medianamente, lo habíamos inferido, con los dos Campeonatos Mundiales Sub-17, pero esto era otra cosa, porque el mundo entero sabía que México le había ganado a Brasil en Wembley con un equipo de promesas como Héctor Herrera y Marco Fabián, reforzado con la experiencia de Corona, Peralta y Salcido. Recuerdo que por aquellos días me sorprendía la entereza del “Chatón”, con esa mezcla de garra y futbol que lo hacían un jugador indispensable.