Mi vida sin el deporte | La última plática que tuve con mi abuelo

Decuerdo que cuando llegamos al hospital todo me parecía nuevo. Yo tenía apenas 12 años y era la primera vez que pisaba un hospital. Caminaba despacio, sin querer hacer ruido. Cuando entramos al cuarto mi abuelo estaba despierto. Incluso me pareció verlo con buen ánimo, pese a todo. Lo saludé como siempre, le di un beso y un abrazo, y él respondió con esa mezcla de ternura y brusquedad que lo caracterizaba. Me senté en un sillón a un costado de su cama, y ahí me quedé un buen rato, sin saber bien qué se dice en esos casos, entonces hablamos de futbol, como tantas otras veces. Lo que son las cosas. En la televisión transmitían el partido entre el Barcelona y Real Madrid. Eran las semifinales de la Champions, en el 2002. El equipo merengue ganaba 2-0 en el Camp Nou, pero mi abuelo, hincha del Barça desde que nació, no parecía enojado, al contrario, veía el partido sereno.

Me acuerdo que la toma enfocó una barrida enérgica de Carles Puyol, entonces mi abuelo volteó y me dijo que ese defensa jovencito de los cabellos sueltos era como un perro, que no soltaba a su presa. Mi abuelo, que toda su vida vio al Barça, aceptaba resignado la derrota contra el eterno rival, ya estaba pensando en el futuro. Esa fue la última plática que tuve con él, aunque en ese momento no lo sabía. Nos despedimos con otro abrazo. Lo volví a ver unos días después, en su casa, aunque esa vez sólo fue a través de la ventana.

Yo llevaba la playera del Barcelona, y pude ver cómo se le dibujó una leve sonrisa.

Años más tarde me puse a pensar que así como ese día hablamos de Puyol, me hubiera gustado saber lo que pensaba de jugadores como Xavi, Iniesta, y desde luego Messi, pero no hubo tiempo. Luego caí en cuenta que así como yo disfruté la época de Guardiola, a él le tocó ilusionarse con Cruyff, y que el sentimiento pudo haber sido el mismo. Me cuenta mi papá que mi abuelo tenía la costumbre de ponerse todos los lunes una corbata azulgrana, y así se iba al trabajo. Nunca supimos dónde quedó esa corbata, aunque de recuerdo me queda un azulejo con la leyenda “Aquí vive un hincha del Barça”, que tenía colgado a un costado de la puerta de su estudio, y que él mismo pintó.

Han sido días de recordar a Puyol, y por lo tanto a mi abuelo. A Puyol porque acaba de cumplir años, aunque uno quisiera que jugadores como él se quedaran jóvenes siempre, adentro de la cancha. Entre las tantas cosas que siempre le admiré al capitán fue su integridad, porque iba fuerte como pocos, pero limpio. Era de esos jugadores capaces de regañar a sus propios compañeros si notaba que un festejo se salía de tono. O de mantenerlos siempre metidos en el partido.

Hay dos imágenes que definen a Carles Puyol. La primera, con el Barça, tras ese cabezazo que congeló el Bernabéu, y en el festejo besaba la banda de capitán, con sus colores catalanes, como conquistando Madrid. Y luego con España, ante Alemania, también de cabeza y también el festejo, como conquistando el mundo. Amaba el futbol, por encima de los colores.