Mi vida sin el deporte | La volea infinita del francés Zinedine Zidane

Se cumplieron 18 años de la volea de Zinedine Zidane en la final de la Champions League contra el Bayer Leverkusen. Por eso y porque apenas hace unos días fue declarado como el mejor gol en la historia de la competición, llevamos casi dos semanas viéndolo por todos lados. No es queja, por supuesto, porque desde luego que resulta difícil recordar un gol mejor, y porque el hecho de que haya sido en una final y encima significara el gol de la ventaja definitiva lo hacen inalcanzable. Si acaso lo único que le faltó fue el dramatismo de los últimos minutos. La anotación sí llegó al final, pero del primer tiempo. Los segundos 45 minutos sirvieron tan solo para asimilar la obra de arte inventada por el francés en el templo de Glasgow.

El gol, por supuesto, es para verlo mil veces, y es probable que con el paso de los años se le descubran cada vez más cosas, con ese poder que tiene el arte de reinventarse a través de la madurez de quien lo observa, en constante crecimiento.

Decía un profesor que no es lo mismo leer el Quijote al calor de los sueños adolescentes que con la vida ya entrada en años. Zidane tuvo la virtud de rescatar un centro desesperado. O habrá que saber lo que pasó por la mente de Roberto Carlos cuando mandó al área un globo que amenazaba con quedarse en el cielo, y que en todo caso iba contrario a su esencia, porque si algo sabía el brasileño era dibujar líneas perfectas con su golpeo. El lateral avistó al francés de reojo, apenas como una presencia. Entonces la mandó a las nubes, con una parábola recién inventada, y encomendó su asistencia al talento ajeno, en un breve viaje al futuro. Ahí vio la pelota Zinedine, y la vio tanto que hasta le dio tiempo de preparar el disparo, como quien anuncia un secreto. Y cuando el balón comenzó su viaje al centro de la tierra, el mediocampista ya estaba listo, en posición de guerra, con las piernas abiertas lo justo para no perder el equilibrio. Midió la caída como miden los artesanos la densidad del barro, cuando la sintió cerca, retrajo el hombro izquierdo y tras una pausa infinita impulsó la zurda. El golpeo llegó arriba, como un detalle estilístico; el balón se metió en el ángulo, no sin antes escapar de un intento inútil del arquero para destruir todo aquello que había sido inventado.

El gol le valió a Zidane la Copa de Europa, pero le nubló otros sueños. Es lo que tiene la vida, que busca su equilibrio de formas extrañas. Dicen que el esfuerzo fue tanto esa noche para lograr el remate, que el músculo de la volea no soportó más. El genio francés se perdió parte de la Copa del Mundo en Corea y Japón, un Mundial que tenía el valor del bicampeonato. Zidane llegó tarde, y cuando lo hizo su equipo ya estaba encaminado al fracaso. La revancha le llegó cuatro años después, en Alemania, un torneo recordado por la incomprensible lucha entre su cabeza y sus pies. Esa cabeza que terminó hundida en el pecho de Materazzi, y esos pies que encaminaron la triste marcha a los vestuarios.