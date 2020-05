Mi vida sin el deporte | Los eternos caminos de Don Shula

Por: José Ángel Rueda

No me acuerdo dónde fue que leí que uno de los mejores homenajes que le pueden hacer a las personas es ponerle su nombre a las calles. No por nada las ciudades están repletas de nombres de personajes históricos. Tiene sentido, vamos, porque a partir de ese momento, su figura se convierte en un recuerdo imborrable. Y puede que de vez en cuando, años después cuando alguien camine por ahí y le surja la curiosidad, se pregunte el por qué de ese nombre. La idea, además, tiene algo de metafórica, porque a menudo las calles son una fiel representación del progreso. Pues bien, Don Shula, que entre otras cosas llevó el progreso a Miami, tiene su calle, repleta de palmeras, como marca la tradición. Por ella se llega al estadio Hard Rock, como una buena muestra de agradecimiento a un hombre que por 25 años encontró la forma de hacer competir a los Delfines. Afuera del estadio, también, hay una estatua suya que custodia una puerta. Lo llevan en hombros, como tantas veces, mientras levanta la mano derecha en señal de victoria.

La muerte de Don Shula cayó como un balde de agua fría, porque era uno de esos personajes que uno quisiera que fueran eternos, y en cierto modo nos ha cumplido el capricho, porque los números que deja alcanzan para toda una eternidad. Apenas trascendió la noticia, las redes sociales se volcaron a resaltar los números que hacen de Don Shula una leyenda. Sus 33 temporadas ininterrumpidas como entrenador en jefe y sus 347 victorias nos dejan el recuerdo de uno de esos coaches que ya no hay, o quedan pocos, mejor dicho, hechos a la antigua por ese valor que le dan a la lealtad.

Su muerte también evocó el recuerdo repetido de su temporada perfecta, en 1972, algo que nadie ha repetido, aunque se hayan quedado cerca. Como un lujo que se dio para toda una eternidad.

Quienes lo conocieron describen a un coach de carácter duro, inflexible con sus ideales, pero también justo con el jugador. Esa cualidad le permitió contar siempre con el respaldo de su grupo, que sabía perfectamente lo que tenía que hacer, más allá de los obstáculos propios del juego. En figuras como la de Don Shula crece la imagen del entrenador en jefe, como aquella persona que, más allá del propio deporte, funge como un líder que ante todo sabe motivar al ser humano.

Los Delfines se han despedido de su patriarca, como ellos mismos lo describen. En su mensaje se asoma el mayor logro de Shula en Miami. Como un faro gigante que, entre otras cosas, fue capaz de darle luz a toda una franquicia que se volvió histórica, pero también a una ciudad. Es el poder que tienen los deportes, de dar identidad.

Son pocos los entrenadores en jefe que han logrado eso. Lo cierto es que sería imposible recordar a los Delfines sin su figura. Así como sería imposible también imaginar a los 49ers de San Francisco sin la mítica presencia de Bill Walsh. O a los Patriotas de Nueva Inglaterra sin el rostro serio de Bill Belichick. Son de esos coaches que trazan caminos, más allá de los anillos que brillen en sus dedos.