Mi vida sin el deporte | Los maestros de la Universidad del Futbol

Hay quien dice que el futbol no enseña nada, pero yo no le creo. Será porque desde chiquito veo las cosas a través de una pelota que ya hasta estoy acostumbrado. Por ejemplo, una vez, cuando iba con unos amigos al estadio Azteca a ver jugar a la Selección Mexicana, les dije que se trataba de un estadio histórico.

Entre otras cosas porque en su césped habían jugado nada más y nada menos que Pelé y Maradona, y que no sólo habían jugado, sino que habían levantado una Copa del Mundo ahí. Sin saberlo, estábamos aprendiendo historia en las aulas del coloso, porque la plática también nos llevó a hablar de los goles del Diego a los ingleses, que en todo caso no fueron sólo goles, sino que funcionaron a modo de revancha por la Guerra de las Malvinas; aprendimos lo que es la dignidad.

No lo sabemos, pero el futbol está lleno de maestros. De chico me costaban las matemáticas, pero nunca me habían quedado tan claras las formas de la geometría como cuando Messi pone el balón obsesivamente en el ángulo de ese rectángulo que es la portería. Supe que la luna es redonda, tanto como una pelota de futbol, o el círculo central que parte ceremonioso la cancha. O que el Barcelona de Guardiola dibujaba en el campo unos triángulos perfectos. Más o menos Mourinho explicó también la relación matemática que tenían sus tres mediocampistas, con ese poder de convencimiento para explicar que no siempre once son más que tres. El futbol enseña que la suma de dos tarjetas amarillas equivale a una expulsión, y que ésta hace que el equipo pase a tener sólo 10 jugadores, porque 11-1 es igual a 10.

El mejor profesor de anatomía se llama Cristiano Ronaldo. Porque de otra forma sería inexplicable que de un salto sea capaz de conectar el balón a 2.38 metros del pasto en un partido a vida o muerte ante la Juventus, y encima con Buffon resguardando su marco.

Es probable, también, que Xavi Hernández tenga un máster en física, con ese dominio absoluto del tiempo y el espacio dentro de un campo de juego, y que encuentra en sus asistencias ciertas fórmulas perfectas. O el neurólogo llamado Juan Román Riquelme, quien ha escrito dentro del campo múltiples tratados sobre la relación que tienen las piernas con el cerebro.

Me han contado que las mejores clases de ética en la Universidad del Futbol las da el profesor Carles Puyol. Y es que un buen día, cuando jugaba en el Barcelona, descubrió que nada tenía que ver la alegría del gol con la burla al compañero. Dicen que para clases de canto no hay ninguna como la Ronaldo, el verdadero, porque con sus goles puso a cantar al mundo entero. A su lado está Ronaldinho, con ese poder hipnótico de bailar samba cada que metía esos goles.

Desde luego, el curso de literatura lo da el poeta Andrés Iniesta. De la historia del arte se encarga Franz Beckenbauer y el curso de arte contemporáneo lo imparte el profesor Andrea Pirlo. Los idiomas corren a cargo de Pep Guardiola.