Por: José Ángel Rueda

Mi abuela se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para preparar los licuados en la soledad de la cocina. Todavía ni amanecía, pero ella, con ese poder que tienen las mamás para hacer rendir el tiempo, ya tenía todo listo: los uniformes limpios y con el nombre cuidadosamente bordado, el desayuno, las maletas con la toalla y la ropa que mi mamá y mis tres tías se llevaban para entrenar natación en la alberca del CDOM. Eran mañanas apuradas, de andar corriendo, pese al sueño propio de las madrugadas. Había que salir a las 4:30 en punto para llegar a las 5 y comenzar con el entrenamiento. Mi abuela las llevaba incansable y ahí esperaba por hora y media para luego emprender a las carreras la marcha a la escuela.

Cuando las dejaba, regresaba hasta la colonia Industrial a preparar la comida y las ensaladas y los postres, que guardaba cuidadosamente en los múltiples tuppers, porque el tiempo no alcanzaba y mi mamá y mis tres tías tenían que comer en el carro para otra vez ir a entrenar. Cuando llegaban al Comité Olímpico, entonces sí nadaban por horas, kilómetros y kilómetros, y luego mi abuela pasaba por ellas para regresar a casa y preparar el día siguiente, en esa rutina que tiene el deporte de alto rendimiento.

Así se pasaron los años, y con el esfuerzo llegaron las competencias, y mi abuela siguió siempre ahí, detrás de ellas, y los triunfos fueron compartidos. Muchas veces, cuando había que recorrer el país en busca de victorias y medallas y mejores tiempos, toda la familia emprendía el viaje por las carreteras de México. En el carro, aún de madrugada, desayunaban café con leche y galletas, y luego llegaban a las albercas, y mientras mi mamá y mis tres tías preparaban sus competencias, mi abuela se sentaba en las tribunas y se ponía a tejer. Muchas veces, también, cuidaba de los demás niños, y era capaz de muchas cosas con tal de que sus hijas cumplieran sus sueños. Y hubo muchos sueños cumplidos, muchas medallas y sobre todo el recuerdo de esos días, que dura para siempre. Entonces pienso que detrás de los grandes deportistas siempre hay una gran mamá dispuesta a darlo todo para que sus hijos logren lo que se proponen.

Luego pasó el tiempo y las competencias poco a poco fueron menos, y hasta muchos años después, cuando mi primo jugaba futbol americano, que mi abuela volvió a recorrer las carreteras de México y a desayunar café con leche con galletas, y volvió a sentir esa adrenalina de apoyar a alguien desde la grada.

Después nací yo y quise ser futbolista, entonces mi mamá, que trabajaba todos los días desde temprano hasta tarde, se levantaba de madrugada los sábados o los domingos para llevarme a los partidos. Y que cuando veía que las cosas no me iban bien, siempre tuvo alguna palabra de aliento. Luego dejé el futbol, estudié y quise escribir. Entonces ahora cada que publico un texto, mi mamá va al puesto de periódicos y compra un ESTO, busca lo que escribí y lo lee; luego me dice si le gustó o no, aunque casi siempre me dice que sí le gustó, porque es mi mamá.