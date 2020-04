Mi vida sin el deporte | No es hincha de Rampla, es hincha de su hijo

Por: José Ángel Rueda

Tenía meses que mi amigo Alfaro me había dicho que viera un video, que me iba a gustar. Yo le decía que sí, pero no encontraba el tiempo. Me insistió tanto que un día se cansó, y no fue hasta ahora, con esto de la cuarentena, que me lo dijo de nuevo. Te va a gustar, me repitió. Y yo sabía que me iba a gustar, porque ya había visto que el video contaba la historia de unos hinchas uruguayos, y en esas tierras casi siempre el futbol es futbol, pero también muchas otras cosas.

Total que una noche me decidí por fin a verlo. El video se llama Justo y Nico. La historia transcurre en la Villa del Cerro, un barrio ubicado al suroeste de Montevideo. Como es ley en esos lugares, la pasión se la reparten dos equipos de futbol, Cerro y Rampla, rivales hasta los huesos, sobra decir.

Justo es hincha de Cerro de toda la vida. Es de esos aficionados capaces de cualquier locura. Cuenta que apenas 72 horas después de que nació su hijo, en un día lluvioso, fue a las instalaciones de Cerro para hacerlo socio. La historia continúa con esos domingos maravillosos donde padre e hijo van a la cancha a alentar al equipo de su vida. Desde las tribunas del Luis Tróccoli, Justo buscó inculcar en Nico el amor por el Cerro, y quizá, sin darse cuenta, terminó por enseñarle que más allá de los colores, uno termina por amar el futbol.

Uno de esos días, cuando Nico era más grande y andaba solo por el barrio, acompañó a su amigo Juan a un partido de Rampla. No se saben las razones, pero quedó enamorado de los colores verde y rojo y a partir de esa tarde se convirtió en un hincha fervoroso.

El video no cuenta el momento en el que Nico se acercó a su padre para explicarle los motivos, pero sí relata la reacción de Justo al enterarse. Se llenó de rabia, pero también entendió que en la vida uno es libre de irle al equipo que quiera, por más que eso implique ir en contra de los principios del padre.

Una tarde, cuando Justo miraba apaciblemente la televisión con su esposa, sonó el teléfono. Nico había muerto en un accidente automovilístico cuando regresaba de Maldonado, tras un partido de Rampla. Ofuscado, el padre entró al cuarto de su hijo y quiso quemar una bandera gigante de Rampla que cubría la pared, pero una vez más la comprensión lo devolvió al camino.

El siguiente partido después de la tragedia, Justo fue al estadio Olímpico a apoyar a Rampla. La gente no podía ni creerlo, un hincha de Cerro apoyando a Rampla, pero a Justo no le importaba nada y solo quería que esa tarde ganara el equipo de su hijo.

A partir de ese momento, el padre prometió continuar con la afición de Nico, sería su representante acá en la tierra.Todos los domingos Justo repite el ritual, una y otra vez.

Llega temprano a la cancha, coloca la bandera de Nico en el alambrado y toca con fe la grada donde una tarde esparció sus cenizas.

El viejo no falta nunca, y hasta aprendió a gritar los goles. Su sangre es de Cerro, pero su corazón de Rampla. Se hizo hincha de su hijo perdido. En cuanto terminé de ver el video, le ofrecí una disculpa a Alfaro por no haberlo visto antes.