Mi vida sin el deporte | ¿Qué vamos a hacer cuando termine la guerra?

En la película JojoRabbit, el pequeño Johannes y Elsa bailan libres en la acera impulsados por el fin de la guerra. Se miran con insistencia. Y la cara seria del principio poco a poco comienza a dibujar una breve sonrisa. Y luego la alegría es inmensa mientras agitan sus brazos y sus cuerpos al ritmo de la música de David Bowie.

¿Qué quieres hacer cuando termine la guerra? Le preguntó un día el niño a su prisionera imaginaria, y ella le respondió que bailar, que quería bailar. Seguramente eso también quería Haaland, bailar. Por eso cuando marcó el primer gol y corrió a la esquina de un SignalIduna Park desierto, comenzó a moverse apenas, casi sin ritmo, es cierto, acaso lo suficiente para exponer su idea. Julian Brandt lo siguió a una distancia prudente, y luego todos los demás. El baile, después la guerra, termina por ser un homenaje al gol, y lo ratifica en su condición de momento esperado, de personaje principal e indispensable en la película del juego. El tanto de Haaland nos recordó que la belleza del futbol está en las cosas más simples, y que en todo caso no hay nada más simple que un gol.

El regreso de la Bundesliga anticipaba una mañana nostálgica. Entre otras cosas porque no sabíamos qué tanto íbamos a extrañar el futbol de antes. Y aunque afuera todo es diferente, el futbol siempre encuentra la manera de ser el mismo dentro del campo. Pocas veces un gol de un sábado por la mañana había tenido tanta carga simbólica. Como si en el futbol de antes, los goles de una jornada 26 no tuvieran valor y solo sumaran a la estadística.Como si las anotaciones necesitaran un horario estelar para brillar.

Trato, pero no puedo. Por más que lo intento, me es imposible recordar, sin tener que recurrir al calendario, cuál es el último gol de mi equipo que grité genuinamente. Que celebré en serio, me refiero. O ya ni siquiera celebrar; no recuerdo cuál fue el último gol de mi equipo, porque lo vi sin ver, sin ser consciente que era el último. Como si el gol se hubiera vuelto algo tan cotidiano en el futbol que no mereciera la pena quedarse en la memoria. Como si fueran tantos los goles que día a día se meten en el mundo, en el mundo de antes, quiero decir, que fuera imposible alegrarse por todos.

Tantos que fueran incontables, porque no solo son goles los que se marcan en las grandes ligas, sino los que se anotan en el barrio, en los llanos, en el patio, en el jardín.

Si acaso mi último recuerdo de la alegría de un gol corresponde a uno robado, porque no fue de mi equipo, pero lo tomé prestado. Porque ese gol de Marcos Llorente en Anfield que dejó al Liverpool fuera de la Champions sirvió como venganza de la eliminación del Barcelona de hace un año.

O recuerdo haber celebrado el “no gol” tras el penal atajado de Jesús Corona al América, en los últimos segundos del último partido disputado en México, en la última emoción de todas. Sin pensar siquiera que tendría que espera tanto para volver a sentir el vértigo de una red que se mueve, sea del equipo que sea. Como la fiesta del futbol.