Mi vida sin los deportes | Cuando el futbol es puro cuento

Dice el escritor mexicano Juan Villoro que el futbol también es un asunto de la palabra, y no le falta razón. De otra manera no se explica que después de ver un partido, leamos la crónica con la esperanza de encontrar alguna frase que describa aquello que sentimos. Digo leer por la costumbre, aunque el ejemplo también aplica para quien escucha las narraciones de los grandes cronistas, esos que con sus relatos le dan forma a lo que vemos y no sabemos explicar.

Ahora que no hay futbol me he dado cuenta de algo, que no necesariamente se tiene que ver un partido para vivir las sensaciones que el juego evoca a su paso. O no es que recién me diera cuenta, sino que ante las circunstancias el aficionado que llevamos dentro se pone creativo y busca opciones. Como un mendigo del futbol que encuentra en la lectura algo parecido a un gol de último minuto, como la representación más fiel del milagro tantas veces soñado.

Han sido días de leer los libros que se habían quedado guardados por años en esa parte del librero destinada para los libros de futbol. Los saqué todos, y de vez en cuando los tomo y en un ratito leo algún cuento, de corrido, como alguna vez me dijo un profesor de literatura que se deben leer los cuentos, sin pausas, para que la historia que va escondida de pronto salga con la fuerza necesaria y cumpla con su objetivo.

En su libro Dios es redondo, Villoro dice que es difícil escribir una novela de futbol, entre otras cosas porque parece que todo ya está escrito, que no hay demasiado misterio, y que sería complicadísimo aguantar una trama sin sumarle elementos paralelos.

En cambio, el cuento tiene a su favor la virtud de la brevedad. El partido que dura 90 minutos, y a veces más, tiene un principio y un final, y a menudo se construye de grandes y épicas historias dispuestas a ser contadas.

El escritor argentino Eduardo Sacheri ha pasado buena parte de su vida escribiendo cuentos de futbol. Y aunque algunas de sus novelas tienen guiños a la pelota, es un sus relatos breves donde se encuentra la clave de su literatura. Sacheri suele decir que le gusta contar historias de personas comunes y corrientes, en cuya vida habita con frecuencia el futbol. Sus cuentos, a menudo, describen esas cosas que nos hacen amar al juego, esas cosas tan abstractas que no están dentro de la cancha, sino fuera. Tal vez en la grada, o quizá en el color rojo de su Independiente querido, escenario impoluto de múltiples batallas.

El “Negro” Fontanarrosa, que escribía sus historias con los ecos de su barrio, describió como pocos el fantástico y por momentos indescifrable universo futbolero argentino. Sus relatos son como una carta de amor al Rosario Central, el equipo de su vida, y a esa rivalidad tan pasional con Newell`s. Su cuento 19 de diciembre de 1971 es un hermoso homenaje al Clásico rosarino, y a todo lo que lo envuelve.

En México también hay quien ha buscado replicar la magia del juego a través de las letras. Héctor Huerta y su hijo César, dos hombres que llevan el periodismo tatuado en la piel, escribieron el libro El quinto partido. A través de 23 cuentos descubren al futbol como un sueño, y que como todos los sueños, a veces corre el riesgo de convertirse en pesadilla, y en utopía, también.