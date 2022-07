Migración, prioridad de la reunión del 12 de julio

Por: Liliana Meza González / Académica de la Universidad Iberoamericana y coordinadora de la Maestría en estudios sobre Migración.

No me cabe la menor duda de que el tema de mayor relevancia que tratarán los Presidentes Biden y López Obrador en la reunión del 12 de julio será el de la migración. No solo por la crisis migratoria por la que atraviesa el hemisferio, dados los problemas políticos y económicos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití y otros países (como Ecuador o El Salvador), sino por el aumento tan significativo en la migración originada en México y por las muertes de migrantes en incidentes que involucran a los traficantes de personas.

Respecto del aumento en la migración mexicana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection) anunció en marzo de 2022 que el número de detenciones de mexicanos en la frontera ascendió a 87, 388, lo que coloca las cifras en los máximos históricos observados durante la década de los noventa. Es decir, que la crisis económica asociada a la pandemia, el mal desempeño de la economía y los problemas de inseguridad y violencia que se viven en el país están orillando a un número cada vez mayor de mexicanos a buscar oportunidades de vida y desarrollo en el vecino país del norte.

Esta crisis migratoria innegable está generando una animadversión en la opinión pública estadounidense hacia los migrantes, y ésta apunta a la administración de Biden como la culpable de la llegada de cantidades enormes de personas sin documentos al país. Esta situación se está politizando y, por consiguiente, está mejorando la posición electoral del partido republicano y de Donald Trump, quien utilizó el discurso antiinmigrante como su principal bandera.

En estas circunstancias, para Biden es crucial contar con el apoyo de México no solo para detener los flujos provenientes de otros países del continente, sino también para controlar los flujos que salen del país. Podría decirse que la reelección de Biden en 2024 depende en gran medida de su capacidad para afrontar la grave crisis de migración que la nación norteamericana está enfrentando, y México en este sentido es un aliado clave. Pero la migración es un fenómeno social que no solo responde a factores políticos y económicos. Hay también elementos que perpetúan los flujos, y entre ellos están las industrias que florecen al amparo del fenómeno. Por ejemplo, en México y Estados Unidos hay una gran cantidad de hoteles, restaurantes, despachos legales, y servicios diversos que se favorecen de una migración creciente, sin contar a una gran cantidad de empresas que ven en la mano de obra migrante a un insumo de producción de bajo costo. Y son precisamente estos negocios los que de una manera u otra disminuyen los costos de migrar y, de esa forma, incentivan a más personas a emprender el viaje. Una de las industrias que más crecen en las crisis migratorias son precisamente la de los traficantes, también llamados polleros o coyotes.

Respecto de los traficantes, la posición de Estados Unidos es que éstos deberían estar en la cárcel, pues son los causantes de las muertes y las desgracias de un sinnúmero de personas en situación de movilidad, afirmación que vale la pena analizar.

Claramente, si hubiera canales legales para migrar, no habría necesidad de contratar los servicios de los polleros o coyotes, quienes responden a una lógica económica de demanda por sus servicios. Es decir, el sistema migratorio de Estados Unidos y los problemas en los países de origen y tránsito de los migrantes son los verdaderos causantes de sus muertes. De hecho, en la mayoría de los casos, estos agentes (polleros o coyotes) facilitan el tránsito por México y aseguran la llegada de los grupos migrantes a los Estados Unidos de manera segura, debido a que tienen acuerdos con el crimen organizado y con las autoridades migratorias del país. Esto no quiere decir que no haya polleros irresponsables que abandonan a su suerte a los migrantes. En estos casos, los daños se deben reparar y se debe buscar justicia. Pero en la mayoría de las ocasiones, estos traficantes cumplen con su trabajo y apoyan a sus clientes dando un servicio acorde con la demanda. Se puede decir entonces que la corrupción y la inseguridad imperantes en México, además de las malas leyes y la insensibilidad de los hacedores de política en Estados Unidos, explican la existencia de los polleros y hasta sus altos precios.

En suma, la crisis migratoria actual se explica por muchos factores, y no es fácil detener los flujos migratorios una vez que éstos se inician, pues responden a realidades sociales, económicas, políticas y culturales muy complejas. En este sentido, es probable que el Presidente Biden no pueda reelegirse, y que el partido Republicano gane posiciones en las elecciones intermedias, pues los demócratas no han logrado los consensos necesarios para alcanzar un acuerdo migratorio que reduzca los efectos negativos de la migración en su país y potencie sus efectos positivos. Además, los problemas en los países de origen se han exacerbado por la pandemia, y ésta ha impedido al propio Biden el voltear a ver a otras latitudes, dados los problemas que enfrenta la sociedad estadounidense.

Si, efectivamente, el tema migratorio será prioritario en la reunión del 12 de julio, pero los problemas asociados al fenómeno son tan profundos y complejos, que difícilmente las decisiones cupulares impactarán en su dinámica, lo que conduce a escenarios políticos complejos para Biden y para el partido Demócrata en general.