Milei y los gritones  

Hay un fenómeno en América Latina que es de la mayor preocupación y ocupación: el surgimiento de líderes gritones e histriónicos, con gran atractivo para la sociedad, pero con propuestas absurdas e irracionales, por no decir estúpidas. Y en la cúspide de estos personajes está el fenómeno más reciente Javier Milei, el economista que obtuvo la mayor cantidad de votos en las “primarias argentinas” con una personalidad muy característica, eufórica e incapaz de establecer cualquier diálogo y que propone dinamitar, sí, dinamitar el Banco Central, desaparecer la educación pública y dolarizar la economía, entre otras propuestas que parten de una postura anti derechos. No sólo es eso, anuncia la dictadura, ya que plantea que gobernará sin tomar muy en serio al Congreso.

Esto no es un fenómeno privativo de Argentina, se ha dado alrededor de todo el mundo y se expresa en una política folk, que se refiere a las ideas y propuestas políticas que pudieran parecer muy atractivas, pero que no tienen soporte técnico, ni viabilidad; y que son la miel para atraer a los desencantados. Hasta ahora, la cúspide de esta forma de política era Trump, pero todos han quedado atrás de Milei. Sin embargo, él tiene razón en algo muy importante, que es el lastre que representa para Argentina y para toda América Latina la élite empresarial y política, lo que él llama “la casta”, que ha depredado y desastrado a su país por décadas. En una nación y en una sociedad que ya no encuentra opciones, la única salida a la vista, por difícil que parezca, es Milei.

Esta situación tiene orígenes claros y consecuencias predecibles, proviene de entrar a la democracia no por la cultura y la convicción, sino por la puerta bastarda del marketing; en el que la vida pública y las elecciones se han convertido en un reality show, donde se confronta un status quo tan anquilosado y aburrido, como ineficiente y voraz, frente liderazgos atractivos, pero sin una visión de Estado. Por el otro lado, el desenlace es predecible: un conflicto que pudiera ser de largo plazo en Argentina. Nadie ve a Milei reconociendo su derrota, ni a los partidos tradicionales humillándose ante el monólogo.

La realidad es que encontramos una crisis a nivel global de la democracia, con una sociedad cortoplacista, hedonista, sobreestimulada y cada vez menos analítica, a la que analizar los temas de fondo le resulta aburrido; por lo que uno de los más grandes desafíos será dar una nueva vitalidad, utilidad y contenido a la democracia, a través de formas de hacer política más adecuadas a nuestro tiempo, pero sobre todo con una educación que alimente el pensamiento crítico y el patriotismo, que entienda que en el gobierno las balas de plata no existen, y que el que más grita no es necesariamente quien mejor puede dirigir a una nación. XXX TWITTER @LuisH_Fernandez