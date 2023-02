“Piensa mal y acertarás”, escribió Nicolas Maquiavelo en su libro El Príncipe. Sin duda para buena parte de la opinión pública es una incógnita el porqué de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador de encomendar a las Fuerzas Armadas del país tareas en distintos ámbitos que no corresponden a su vocación de servicio: construcción y administración de aeropuertos, parte del Tren Maya, hoteles y en general las obras prioritarias del actual gobierno están delegadas al Ejército. Para algunos es un proceso de militarización inexplicable en un presidente que prometió llevar al Ejército a los cuarteles. Sin embargo, ha convertido a las Fuerzas Armadas en el gran constructor y administrador de la cuarta transformación. En el principio de su administración López Obrador llegó al extremo absurdo de considerar que para él el Ejército no debería existir. Hay el temor de que el enorme poder que este gobierno ha dado a la clase militar lleve consigo un plan de militarización del país y lo es, en la medida en que al sector castrense se le han confiado tareas cada vez más amplias que deberían ser cumplidas por el sector civil. Y en efecto este proceso puede entenderse como una militarización; lo es, en cuanto a la cada vez mayor participación de la secretaría de la Defensa, lo que conlleva a adquirir más fuerza y poder. En todo caso se trataría de la desconfianza que López Obrador ha generado hacia quienes ha encargado responsabilidades primordiales de la administración. El Ejército a los cuarteles sostuvo López Obrador en los primeros días de su gobierno, pero la realidad es que desde el comienzo del civilismo en los años de la Revolución Mexicana las Fuerzas Armadas han estado al servicio de la comunidad, lo mismo en sus cuarteles que en su decisiva participación de apoyo a la población en desastres naturales o calamidades que afectan a la colectividad. Es necesario señalar que estas decisiones de López Obrador no son una demanda del Ejército, sino en todo caso obediencia a disposiciones del Ejecutivo Federal.

La vocación de servicio a la sociedad por parte del Ejército fue institucionalizada durante la administración de Luis Echeverría en los años 70, cuando para hacer frente a los daños por las inundaciones del Rio Pánuco y otras en diversas partes de la República, se creó el llamado plan DN3, operativo del Ejército y la Fuerza Aérea que precisa con toda puntualidad en qué casos y en qué medida el Ejército está obligado a poner en práctica sus conocimientos para el salvamento de víctimas de fenómenos naturales mediante un programa que, desde entonces, se ha cumplido al pie de la letra. La experiencia de las Fuerzas Armadas ha servido también para participar en ayuda de la población civil en diversos países, especialmente en ocasión de movimientos telúricos y otros desastres naturales en países de Centro y Sudamérica. Así, las Fuerzas Armadas del país no sólo han garantizado el orden, la paz y respeto a nuestra soberanía, sino que se han convertido en elementos de apoyo dentro y fuera del país en los momentos en los que su participación ha sido necesaria. Por su parte, el país entero reconoce en las Fuerzas Armadas la lealtad debida a las instituciones. Asímismo, el Ejército y la Marina han sido objeto de reconocimiento y respeto, lo mismo por su lealtad, que por su extracción verdaderamente popular.

Son éstas algunas de las razones por las que buena parte de la opinión pública desconfía de las intenciones del gobierno de López Obrador, que algunos califican como un proceso de militarización. El riesgo, se señala, es generar la posibilidad indeseable de una clase militar que en determinado momento y circunstancias serviría para atentar contra la democracia. La tentación para esa clase política está ahí y puede manifestarse en cualquier momento o circunstancias.

La desmilitarización de México comenzó en el gobierno de un general que recibió el respaldo de Lázaro Cárdenas para dar paso a la época del civilismo. Al gobierno de ese militar, Manuel Ávila Camacho, siguió el de Miguel Alemán; desde entonces ningún militar ha accedido a la presidencia de la República y el Ejército de las Fuerzas Armadas, desde sus cuarteles o fuera de ellos, han podido cumplir a cabalidad las responsabilidades que una sociedad civil les ha encargado. De ahí lo inexplicable y preocupante de las decisiones del presidente de dar al Ejército responsabilidades cada vez más amplias en los más diversos ámbitos de la vida del país. El riego es ese: alimentar lo que parece una verdadera militarización del país que en momentos determinados podría convertirse en amenaza real, concreta, contra la democracia. Las consecuencias serían de gravedad extrema para la nación

que desde ahora deberían señalarse al gobierno de López Obrador. La ambición y el poder pueden manifestarse como ha ocurrido en los golpes de Estado que han proliferado en América Latina. Victoriano Huerta, Pinochet y otros dictadores, son ejemplos que se deben tener en cuenta.

Piensa mal y acertarás escribió el bueno de Maquiavelo, cuyo libro es en realidad una serie de consejos sobre la tarea de gobernar dedicados a Lorenzo de Medici.