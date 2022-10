Misoginia diversa

Por: Diego Loyola

En este siglo XXI, en México como en Latinoamérica existen mujeres diversas como: heterosexuales, cis, lesbianas, bisexuales y trans, sin embargo, todas tienen algo en común, sufren de misoginia.

La misoginia es la aversión a las mujeres, es decir, no importa la preferencia e identidad de género, simplemente por ser mujeres sufren de ello. Esta palabra proviene de los términos etimológicos miseo que se traduce como odio y gyne que se traduce como mujer. La misoginia es el odio hacía las mujeres o la falta de confianza en ellas basada en la idea de que la mujer es menos, que merece menos y vale menos que el hombre, porque el sexo débil es la mujer. Es importante mencionar que también existe lo opuesto a la misoginia y es la Filoginia, que es el amor o agrado hacia las mujeres.

Las verdaderas causas de la misoginia son:

El machismo: La idea de que la mujer es inferior al sexo masculino, por lo que se cree que el sexo débil es la mujer y se desconfía de ellas, incluso en varios casos se llega a sentir rechazo hacia ellas.

Sexismo: Hombres y mujeres no deberán estar en los mismos lugares, únicamente para seducción o reproducción; la mujer solo debe ser ama de casa.

Es importante mencionar que, los hombres misóginos pueden ser de la preferencia e identidad de género que sea.

Uno de los casos más sonados en México fue en donde se difundió una grabación del programa Sentido Contrario, transmitido hasta entonces por Radio UNAM y conducido por Marcelino Perelló Valls. En la emisión, Perelló Valls se refirió al caso de Daphne Fernández, una menor violada en Veracruz en enero de 2014 por cuatro jóvenes conocidos como “Los Porkys”, perelló dijo: “Tampoco eso de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso…O sea, la violación implica necesariamente verga, si no hay verga no hay violación”. Las declaraciones de Perelló desataron la indignación de usuarios de redes sociales, organizaciones civiles, políticos etc., estos condenaron enérgicamente los comentarios y los calificaron como misóginos e inaceptables.

Otro caso relevante en México fue el de Luna Flores, de 30 años. El 25 de septiembre de 2022 en Iguala, fue encontrada afuera de un bar ubicado en la calle José María Morelos, y de acuerdo a la información local, la hirieron en el pecho, cuello y rostro con un arma punzo cortante. Afuera del lugar, Luna llamó al número de emergencia, pero fue encontrada sin signos vitales.

La realidad que se vive en el siglo XXI es que, los hombres gays expresan cierta misoginia a las mujeres lesbianas e incluso a hombres trans por el simple hecho de tener aparato reproductor femenino, pero es sumamente importante tener en cuenta que todo ser humano ha nacido a través de este.

Mexico es un lugar cada vez más hostil para ser mujer; con más altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género en el mundo.