Misoretórica del extremismo popular: “nosotros” y “ellos”

El 11 de marzo de 2019, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pronunció un discurso cuyo mensaje hoy más que nunca es imprescindible evocar pues si bien fue pronunciado a raíz del ataque islamófobo ocurrido contra dos mezquitas en Nueva Zelanda, puntualmente en él advertía sobre la alarma creciente en el seno de dicho organismo internacional frente al auge de los movimientos políticos sustentados en ideologías extremistas populistas, particularmente de corte racista y xenófobo. Doctrinas, todas ellas, falsas, injustas, condenables y peligrosas, como bien las categorizara en 2017 el Premio Nobel de la Paz y ex secretario de la ONU, el ghanés Kofi Annan, al advertir que el populismo impulsado por partidos extremistas estaba presionando en múltiples países para acceder al poder vía la democracia para luego proceder a destruirla a través de los líderes populistas que se erigían en “individuos carismáticos o falsos profetas, que prometen soluciones simplistas para las injusticias a las que se enfrentan las personas, con políticas radicales que reniegan de las instituciones y las leyes por considerarlas irrelevantes o inconvenientes”.

Animadversión contra toda institución democrática -comenzando por la independencia judicial y la libertad de prensa- y obsesión por “definir quiénes forman parte del ‘pueblo auténtico’ y demonizar a los ‘otros’” -migrantes, minorías religiosas y ciertas élites sociales-, que el extremismo popular incoa en sus receptores sociales mediante teorías conspiracionistas y percepción de “crisis, asedio y amenaza” a causa de “ellos”, y que propala a través de las redes sociales. Ideario perverso que, aún y cuando carece de fundamento real, logra una gran efectividad al hacer germinar en sus adeptos sentimientos de odio, violencia y resentimiento al tratarse de un discurso hipernacionalista -opuesto al auténtico patriotismo- que, lejos de unir, incrementa la inseguridad y pulveriza al tejido social.

¿Por qué tienen éxito los mecanismos de persuasión y moldeamiento axiológico de los líderes populistas? ¿Por qué sus seguidores les creen ciegamente? La respuesta la tiene la psicología de masas al advertir que entre los elementos en común que comparten los miembros de estas masas predominan: escasa instrucción; cultivo de prejuicios; tendencia a la compulsión y fanatismo; descrédito y rebeldía frente a la norma; orígenes en entornos opresivos; predisposición a reaccionar pasional e irracionalmente y necesidad de construir una identidad “nuestra” en contraposición a la de “ellos”, los “otros”.

Hay autores especializados en el extremismo europeo de derecha como Piero Ignazi y en el de izquierda como Luke March y Cas Mudde, pero el extremismo no es privativo de ninguno de ellos; sea de derecha o de izquierda, todos los extremos se tocan y son igualmente deletéreos para el desarrollo de una sana convivencia social: radicalismo, ultraderecha, totalitarismo, fascismo, nazismo, stalinismo, populismo, izquierda radical, ultraizquierda, comunismo, anarquismo, terrorismo, entre otros, todos tienden al quebrantamiento del Estado de Derecho, de su sistema y procedimientos legales preexistentes; a la persecución de fines políticos de corte maximalista y, finalmente, a la implementación extralegal de medidas coactivas que justifiquen el empleo de la fuerza “contra el ilegítimo” statu quo y de las estructuras socioeconómicas precedentes (liberalismo, capitalismo, integracionismo, neoliberalismo, globalización), en aras de implementar una redistribución de recursos en el marco de un “nuevo” orden o transformación estructural.

Aún más, gestado el extremismo popular en el seno de la democracia, no sólo es intolerante sino que deviene enemigo de la legalidad, pluralismo, inclusión, tolerancia, disenso y diversidad, de tal suerte que una vez socavados Estado de Derecho y derechos humanos en una sociedad -en particular aquellos de los grupos fustigados desde el poder-, el tránsito del régimen democrático a la dictadura es inmediato, tal y como lo confirmó también el sucesor de Annan en la secretaría general de la ONU, Ban Ki-moon, al declarar que el extremismo violento es un fenómeno mundial, no exclusivo de región, credo o nacionalidad alguna, cuyo objetivo es hacer que el miedo impere en la sociedad y ésta se divida, en aras de vencer una vez que se ha convencido a los “nuestros” de que “ellos” son los “traidores”, el enemigo a vencer.

¿Cómo lo logra? A través de la misoretórica, el execrable discurso del odio del que son portavoces los gobiernos extremistas y que hacen suyo los “nosotros” acríticos que se permiten ser abducidos por su hipnótico y siniestro canto de bajas frecuencias ante el que sucumben. Lo grave es cuando esta violencia psíquica, luego de internalizarse, transita de la palabra al actuar, incentivando la comisión de hechos de violencia física cuyo objetivo final es el exterminio no sólo moral sino material de los “otros”. Un ejemplo de “ellos”: los intelectuales y, sobre todo, los periodistas.





