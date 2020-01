Momento Aguilar | Grupo Bimbo, marcas que hacen la diferencia

El posicionamiento global de las marcas del grupo que preside Daniel Servitje es uno de los pilares fundamentales de su crecimiento. Grupo Bimbo es dueño de seis marcas con ventas por más de mil millones de dólares que incluyen Bimbo, Oroweat, Thomas, Barcel y Marinela; y dos más que facturan más de 500 millones de dólares como Sara Lee y Takis. Y por eso las marcas que suma a su portafolio requieren una fuerte presencia y reconocimiento entre los consumidores.

Este es el caso de Lender’s, marca de bagels que era propiedad de Conagra Brands de Sean Connolly , y que la empresa mexicana adquirió para reforzar su oferta en la región de Norteamérica, que incluye Estados Unidos y Canadá, que es la más importante en términos de venta después de México. No se informó el monto de la transacción que incluye la marca, los derechos de propiedad intelectual, inventarios y la planta que se localiza en Illinois.

PRECISIÓN JURÍDICA

En este espacio informé sobre la situación legal del empresario José Felipe Tomé Velázquez por una denuncia por el delito de despojo de un predio en el Condominio Reserva Diamante en Acapulco que presentó el Banco Monex. El despacho Oléa & Oléa Abogados compartió una aclaración sobre el caso. El 23 de septiembre de 2014, Eder Gurrutia Hitos , como apoderado legal de Banco Monex formuló la denuncia y/o querella contra Edgar Arteaga Plancarte y José Felipe Tomé Velázquez por el delito de despojo. El 9 de febrero de 2016 se emitió el acuerdo mediante el que se consigna sin detenido la indagatoria correspondiente por parte del Ministerio Público del Fuero Común, Especializada en Despojo, del Distrito Judicial de Tabares, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero ante los juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco.

Para el 2 de marzo de 2016 se libró la orden de aprehensión contra los acusados y en junio de 2017 el correspondiente auto de formal prisión. Sin embargo, el 27 de agosto de 2019 mediante comparecencia Ubaldo Alejandro Veloz Márquez diverso apoderado legal de Banco Monex declaró que su mandante no tiene interés en el asunto ni con los inculpados, “además de que no autorizó el inicio de una denuncia y no fueron informados sobre el asunto en cuestión por el apoderado Eder Gurrutia Hitos y de ellos además se acredita que no tenía dificultades para ellos”. Bajo este contexto la causa penalestá por ser archivada definitivamente.

TARJETA AMARILLA

Una primera llamada de atención para Jet Van Car Rental, propiedad de Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López, por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que dirige Ignacio Ovalle, por el incumplimiento en tiempo y forma en la entrega de tractocamiones, lo que redujo la capacidad de distribución de productos de Diconsa, que forman parte de un programa prioritario de la actual administración.