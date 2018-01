Momento corporativo

ProMéxico, Davos y nuevas

En la edición 48 del Foro Económico Mundial, el organismo que encabeza Paulo Carreño King estuvo muy activo en la participación directa en diversos paneles, como anfitrión de la Noche Mexicana que ofreció a los líderes y empresarios internacionales reunidos en Suiza, y respondiendo las preguntas de muchos asistentes que se centraron en el avance de las reformas estructurales y la estrategia comercial de México y no solo por la renegociación del TLC sino por otros acuerdos comerciales como el caso del TPP. Así inversionistas y empresario con presencia en el país y otros interesados en desembarcar próximamente, avalaron las ventajas que seguirá ofreciendo México y que en los siguientes meses se traducirán en proyectos de inversión principalmente en el sector aeroespacial, farmacéutico y eléctrico mecánico. También llamó la atención que las reuniones con representantes comerciales de EU fueron en un tono totalmente distinto a la recurrente retórica e incluso se dieron acercamientos con representantes del sector automotriz, que es uno de los más sensibles a cambios en el TLC pese a que es un mercado regionalmente integrado. En la delegación mexicana participó, entre otros empresarios, Eugenio Madero, presidente de Rassini quien es una de las piezas clave en el equipo que negocia el TLC.

A tu puerta

Modelorama que dirige Daniel Haskell se sumó a UberEats a cargo de Caroline Merin y se convierte en la primera tienda de conveniencia disponible en dicha aplicación, lo que contribuirá decididamente al comportamiento de sus ventas. El año pasado Modelorama, propiedad de Grupo Modelo que encabeza Mauricio Leyva, abrió mil 500 unidades y se convirtió en la cadena de tiendas de conveniencia de más rápido crecimiento al cerrar con 8 mil puntos. Más del 85% de sus ventas son de cervezas de AB InBev, y el resto de Coca Cola, Pepsi, Sabritas, Philip Morris, BAT, Nestle Water y RedBull. También opera Modelorama Premium donde además de su amplia oferta comercializa cervezas artesanales y marcas importadas. Grupo Modelo nuevamente está por delante de su competidor Heineken que ya topó su crecimiento en México.

Peligrosa duda

La Sagarpa de José Calzada Rovirosa y Senasica a cargo de Enrique Sánchez Cruz, debe aclarar a la brevedad la situación de la empresa Antibióticos Activos de Querétaro que comercializa un fármaco que incrementa el peso de los porcinos con el nombre comercial "Racto-Prim Plus" de la firma Pharmaceutical Corporation en Querétaro cuya sustancia activa, clorhidrato de ractopamina, aparentemente no cuenta con los registros oficiales y esta situación quizás pueda tener origen en un error de sistema o trámites, por eso urge la actuación de las autoridades para evitar poner en riesgo la salud de la población no solo en la entidad que gobierna Francisco Domínguez Servién, sino de todo el país.

