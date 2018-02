Momento corporativo

Constellations Brands, ahora el mezcal

Al cierre del año fiscal 2017, la cerveza se consolidó como el principal negocio para la empresa que preside Rob Sands con 57.7% de las ventas mientras que su división de vinos aportó 37.4% y las bebidas espirituosas 4.9%, y de hecho Constellations Brands es líder en el rubro de cervezas importadas en EU. La empresa que en México dirige Daniel Baima aprovecha el posicionamiento de sus marcas, y no sólo en el segmento hispano, con campañas de publicidad y mercadotecnia, y con nuevas presentaciones e innovaciones en sabor y tamaño. Y para cubrir la mayor demanda reforzará su capacidad de producción en México con un plan que involucra 3,900 millones de dólares hasta el año 2021 que considera la planta en Mexicali que pese a que enfrenta la oposición de un pequeño grupo de personas, que buscan atraer los reflectores mediáticos con fines políticos y partidistas, seguirá adelante. Pero la noticia es que los planes no sólo se concentran en la cerveza sino en el resto de su portafolio con la próxima incorporación de mezcal, y el proyecto no contempla la adquisición de una marca sino más bien el desarrollo de una propia que estará enfocada al segmento premium que es donde mejor posicionada está Constellations Brands en EU.

Nuevo huésped

Otra de las operaciones bursátiles que sigue es el debut de Fibra Stay en la BMV de José Oriol Bosch y el plan es que el 15 de febrero se determine el precio de salida de los certificados y se coloquen al siguiente día para recaudar entre 2,000 y 2,500 millones de pesos. El fideicomiso está conformado inicialmente por un portafolio de 42 hoteles con cerca de 5,000 habitaciones y con los recursos se financiará la construcción y adquisición de nuevos inmuebles. Fibra Stay será encabezada por Santiago Parra y todo el proceso de colocación es responsabilidad de la correduría Morgan Stanley.

Mucha luz

Acciona Energía que encabeza Rafael Mateo inició la construcción del proyecto más ambicioso de energía solar no sólo en México sino en el mundo, se trata del complejo fotovoltaico Puerto Libertad en Sonora que involucra inversiones por 400 millones de dólares y una generación de hasta 404 megawatts que estarán disponibles en el último trimestre de 2018. En el magno proyecto participa a partes iguales Tuto Energy, unidad de Biofields que preside Roberto Giesemann. De la generación total de la planta, que tendrá más de un millón de paneles, la mayoría será para la CFE de Jaime Hernández.

Evaluación mundial

El 31 de marzo vencerá el plazo para levantar la encuesta de Opinión Ejecutiva que coordina el IMCO de Juan Pardinas y que es el insumo principal para el Índice de Competitividad Global que cada año elabora el World Economic Forum y que en esta edición se anunciará anticipadamente gracias a las innovaciones a la plataforma tecnológica.

