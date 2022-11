Trascendió que la cervecera más grande del mundo que preside Michel Doukeris, y que es propietaria de Grupo Modelo, negocia con la FIFA una compensación de 47 millones sobre el |patrocinio para el próximo Mundial de América del Norte, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026, y donde AB Inbev invertiría hasta 112 millones de dólares en los tres años previos. La negociacion es resultado de la decisión de las autoridades de Qatar de prohibir la venta de alcohol en las sedes de la justa mundialista, lo que tendrá un efecto financiero para su marca Budweiser, que ya anunció que donará al país ganador de la copa una parte de las cervezas que no podrá comercializar. El monto total del acuerdo comercial en Qatar con Budwiser sumó originalmente 75 millones de dólares, y el reclamo significaría más de 60% de la inversión total en el Mundial en curso.

Toda las pantallas

En el arranque del Mundial de Qatar, la oferta televisiva y digital de TelevisaUnivision se posiciona como la favorita del público mexicano. Los números lo avalan. Un total de 21 millones de personas sintonizaron la trasmisión en vivo de los encuentros de México vs Polonia; Dinamarca vs Túnez; y Argentina vs Arabia Saudita; además de 4.3 millones de seguidores vieron la repeteción del juego de México vs Polonia en el Canal 5. Esta cifra superó en 31% al competidor más cercano en los partidos en vivo y la repetición. Además, 3 millones de dispositivos se conectaron a ViX, la plataforma de streaming, para seguir la transmisión en vivo del partido de la Selección Mexicana. El liderazgo al in|icio de la justa mundialista seguirá consolidándose conforme avancen los encuentros.

Suman esfuerzos

La noruega Borr Drilling, dedicada a la perforación de pozos, firmó nuevos contratos en México, mediante su filial Perfomex y con Opex, empresa integradora de servicios petroleros para Pemex, por más de 700 millones de dólares. El acuerdo con Opex que dirige Cesar Granados Santos, es estratégico para incrementar la producción diaria de petróleo de Pemex. Este nuevo esquema de cooperación es una manera de abrirle las puertas a la inversión a la iniciativa privada y aprovechar la experiencia que tienen el sector petrolero. Del 2019 a la fecha, Opex ha perforado 40 pozos en en el Golfo de México y cuenta con seis plataformas autoelevables de perforación que permiten una entrega anticipada de los pozos.

Valioso encuentro

El lunes 28 inicia el foro de comercio exterior virtual organizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico que preside Aldimir Torres, y que contará con ponentes de Colombia, Argentina y Ecuador, de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, y de la Red de Promotores de Comercio Exterior. Uno de los temas principales son los retos y oportunidades en la Unión Europa, además de compartir una guía para convertirse en exportador.

