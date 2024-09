Momento Corporativo / Alexandria Group: ¿Cómo serán los consumidores del futuro?

Se estima que para el año 2029, la Generación Alfa, que incluye a todos aquellos que nacieron a partir del año 2010, alcanzará un poder de consumo de 5 trillones de dólares a nivel mundial, y descifrar las características y la manera con la que se relacionan con las marcas de lo que será la primera generación que vive en un mundo totalmente hibrido e interconectado. Y Alexandria Grou, consultora brasileña de marca e innovación con oficinas en Sao Paulo, Buenos Aires, Miami, Londres, y CDMX, elaboró el estudio “Gen Alpha, Into Reality”, respaldado por una robusta metodología, para conocer, desde el punto de vista conductual y social, las tendencias que están influyendo en los hábitos de consumo y el universo de referencia de esta creciente generación que nació cuando el IPad se lanzó, el Instagram se expandió y App fue la palabra del año. Y algunos de los hallazgos más reveladores incluyen que 98% de los entrevistados, niños entre 8 y 12 años con sus familias, tiene acceso a internet; 55% siguen algún influencer; y 51% utilizan más de un dispositivo electrónico al mismo tiempo. Y en las tendencias de la generación se identificó que 78% se sienten cómodos expresando su opinión en la casa o escuela; 69% no tienen miedo de opinar en las conversaciones de adultos; 78% se interesan en aprender nuevos idiomas; 80% están preocupados por la sustentabilidad; 87% conviven abiertamente con niños de otras nacionalidades o etnias; y 68% se preocupan por el cuidado de su cuerpo son algunas de las cifras del estudio sindicado con análisis cualitativo y cuantitativo enfocado en cuatro mercados clave: México, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.

Innovación sustentable

Grupo México que preside Germán Larrea agrupa tres grandes divisiones de negocios: minería, transporte e infraestructura, y está última, bajo la dirección de Francisco Zinser, opera bajo un modelo de desarrollo comunitario que promueve la igualdad y el crecimiento inclusivo a partir de la convivencia responsable, el desarrollo económico y humano para las comunidades y para grupo en situación de vulnerabilidad, y este modelo mereció el reconocimiento en la tercera edición de los Premios ELIS, Empresas Líderes en Innovación Sustentable, que organiza HSBC México que preside Jorge Arce, y que contó con el apoyo de la firma EY, y cuyo principal objetivo es reconocer a las empresas que, a través de su propósito y estrategias ambientales, sociales y de gobernanza, generen un impacto significativo para las comunidades donde se desarrollan.

Este año se reportó una mayor participación de proyectos, 30% más que en 2023, y así 92 estrategias correspondientes a 68 compañías pasaron a la final donde se eligieron 11 ganadores en las categorías Ambiental, Social, Gobernanza, Estrategia ASG, y Mujeres al Mundo, donde, además de Grupo México Infraestructura, destacaron CADU Inmobiliaria, Braskem IDESA, Grupo Innovasport, Universidad Insurgentes, DeAcero, Arabela, Grupo Lomas y Heineken.

Y otros de los atributos considerados en la distinción a Grupo México fueron la promoción activa del uso de servicios locales y la contratación de personas en áreas de bajos recursos; aumento de la proporción de mujeres en sus líneas de negocio y un programa que destaca y reconoce a mujeres en posiciones de liderazgo.

Dinamismo industrial

Del 9 al 11 de octubre se realizarán sendos eventos industriales en Guanajuato. Hablamos de la Industrial Transformation México y America’s Mobility of the Future 2024 que contará con la presencia de compañías líderes de la industria 4.0 y electromovilidad que más allá de la tendencia del nearshoring tienen ambiciosos planes de ampliar su presencia en México. Sustentabilidad, inteligencia artificial, robótica, automatización, análisis de datos y energía eléctrica son los conceptos que rodean todas las innovaciones y que son pilares de las industrias automotriz, electrodoméstica, médica, minera, energías renovables, IT, entre muchas otras que estarán presentes en los encuentros empresariales. Y como parte de los trabajos previos, Italian German Exhibition Company, organizó una serie de visitas para conocer una parte de las innovaciones tecnológicas de empresas ya instaladas en el Estado de México y en el estado de Querétaro, y que estarán presentes en las exposiciones. Anote compañías de la talla de Misumi México, Siemens Kaizen; Konica Minolta, Endress + Hauser, WEG y ELAM-FAW.

Impacto internacional

Este miércoles Naveen Thacker, presidente de la International Pediatric Association (IPA), la organización más importante del mundo que representa más de un millón de pediatras de más de 140 países, acompañado de especialistas nacionales de talla internacional como la doctora Ana Beatriz Rosas-Sumano, presidenta de la Confederación Nacional de Pediatría de México, darán a conocer los detalles del 31° Congreso del 8 al 11 de mayo del próximo año en el Centro Citibanamex, y que lleva como título “Superar las fronteras en favor de la salud infantil: afrontar los desafíos y encontrar soluciones globales”. Así México se posicionará en el centro de la medicina infantil global, en una oportunidad para mejorar la atención de niños en todos los niveles, con la participación de sus organizaciones pediátricas que representan a más de 20 mil especialistas mexicanos en la salud infantil.

Visibilidad e inclusión

Scotiabank México que dirige Adrián Otero, y el Instituto de las Personas con Discapacidad, presentaron la iniciativa IMBATIBLES, con la que buscan visibilizar la importancia de la inclusión de personas con discapacidad en la fuerza laboral a través de un foto-libro y una exposición fotográfica que estará presentándose al público en general de manera gratuita del 26 de septiembre al 10 de octubre en la explanada del Edificio Plaza Scotiabank de la CDMX. Esta acción forma parte de los compromisos adquiridos por el banco en su alianza con dicho instituto, entre los que se encuentran el fortalecimiento de prácticas y políticas de inclusión para personas con discapacidad, accesibilidad en sus instalaciones edificios corporativos y más de 400 sucursales, procesos de reclutamiento accesible, guías inclusivas de atención a clientes y accesibilidad digital.