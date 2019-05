Momento Corporativo | Alfonso Romo: “AMLO es como mi señora”

En el primer día del evento 2019 México Investment Ideas de CreditSuisse, que en México encabeza Jorge Villarreal, una de las intervenciones más esperadas fue la de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, por las versiones de su supuesta salida del gabinete que se apresuró a desmentir ante la concurrida asistencia al evento. Al final de su plática le preguntaron qué tanto caso le hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en tono de broma respondió: “Es igualito que mi señora, me escucha pero no me pela".

Antes, Romo explicó que la confianza del sector privado es lo único que le permitiría a la economía crecer más de dos por ciento y que por eso el recién creado Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que él mismo preside, toma “acciones para darle estabilidad al país y a la confianza", aunque sin compartir mayores detalles. “No hemos hecho nada en contra del sector privado", aseguró ante cerca de 200 asistentes que seguro esperaban anuncios más atractivos y contundentes de la estrategia del gobierno para fortalecer la confianza de los inversionistas.

“Estamos trabajando para poder convencer que el camino es ya no detener tanto. Estoy de acuerdo de que se están tomando la pausa por el resultado de mucha corrupción, se están analizando todos los proyectos, pero no existe una parálisis", se limitó a comentar.

POSITIVA TENDENCIA

Fibra Uno, que encabeza Gonzalo Robina, alcanzó 33 trimestres consecutivos de sólido crecimiento en todos sus indicadores operativos y financieros. Al cierre del primer trimestre, el principal fideicomiso inmobiliario del país con casi nueve millones de metros cuadrados de piso rentable reportó un factor de ocupación de 95 por ciento, un aumento de 10 puntos base respecto al mismo lapso del año anterior. Además, los ingresos totales avanzaron 10.4 por ciento, para sumar cuatro mil 603 millones de pesos, mientras que el Ingreso Neto Operativo finalizó en tres mil 667 millones de pesos, 11.4 por ciento más que los primeros tres meses de 2018.

COMPROMISO EDUCATIVO

Como parte del proyecto de reconstrucción y reequipamiento de escuelas en Chiapas, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, y la Ciudad de México, las fundaciones Telefónica, BBVA y Kaluz/Mexichem entregaron una escuela más que tendrá mejores condiciones. Adicionalmente, Fundación Telefónica, que preside Francisco Gil Díaz, trabaja en implementar su solución educativa en el plantel más recientemente remodelado en la Alcaldía de Iztapalapa.

@robertoah