Momento Corporativo / AMIB, ¿cómo debe evolucionar el mercado de valores?

Con el título de Evolución del Mercado de Valores en Tiempos de Cambio, inicia mañana el encuentro 2024 de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) que preside Álvaro García Pimentel, y pese a que actualmente el mercado de valores representa entre 30% y 35% del PIB, y la intención es que con ajustes al marco legal y medidas estructurales alcance entre 40% y 45% del PIB, la presencia de los reguladores no será la ideal porque ninguno de los titulares de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estarán presentes en la reunión que concluirá el sábado 7 de septiembre, y quizás sus agendas estén más concentradas en la transición sexenal. En la inauguración, la presencia de Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, solamente será virtual, y además estará Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP; Edson Munguía, vicepresidente de Supervisión Bursátil de la CNBV; y Fabrizio López Gallo Dey, director general de Estabilidad Financiera de Banxico.

El programa incluye diversos temas relevantes para el mercado de valores, desde la instrumentación de los criterios ASG; fondos de cobertura; regulación y autorización de servicios en la nube; evolución del post trade; nueva circular de reportos; y una reflexión de cómo prepararse para el nuevo gobierno. Y en especial habrá dos presentaciones destacadas: “Nueva empresa Infonavit, construcción de casas” a cargo del todavía titular del instituto, y que es uno de los proyectos insignia del siguiente gobierno que ofreció construir por lo menos un millón de casas; y el plato fuera será el panel “Ley del Mercado de Valores. Hacia la simplificación y accesibilidad del financiamiento bursátil”, donde hay voces que aseguran que se darían a conocer finalmente las leyes secundarias de la recién aprobada Ley del Mercado de Valores; y cierra con “Reflexiones sobre el Mercado de Valores” a cargo de María Ariza de BIVA y Jorge Alegría del Grupo BMV.

Líder en audiencia

La firma Comscore compartió su ranking correspondiente a julio de 2024, y reconoció que el contenido noticioso de NMas de Grupo Televisa es el que más consumen los mexicanos para mantenerse informado, con 24.2 millones de usuarios que se informaron mediante su multiplataforma digital, se colocó indiscutiblemente en el primer lugar.

Reconocimiento internacional

Y en más del ámbito bursátil, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores fue reconocido por la prestigiada publicación estadounidense Institutional Investor, con los galardones: Compañías Más Reconocidas (Most Honored

Companies), Mejor Consejo de Administración (Best Company Board) y Mejor Equipo de Relación con Inversionistas (Best IR Team), en el Ranking 2024 en el sector de Financieras No Bancarias de pequeña capitalización (Financials Non-banks Small Cap).

En el reconocimiento “Compañías Más Reconocidas (Most Honored Companies)” se destacó el impacto sobresaliente del Grupo BMV en el ámbito financiero, su capacidad de innovación, ejecución de estrategias de negocio con una visión vanguardista y la habilidad para sobresalir en un mercado competitivo, consolidándose como un referente en las Bolsas de Valores de América Latina. Y el premio al mejor Consejo de Administración consideró el alto desempeño y experiencia en el sector empresarial que abarca desde finanzas corporativas y mercados bursátiles, sostenibilidad, ciberseguridad, innovación, tecnología y gestión de riesgos. La distinción también resalta el compromiso del Consejo con una gobernanza robusta y una estrategia empresarial bien definida que contribuye a un futuro más sólido para el Grupo BMV.

Institutional Investor es una publicación internacional líder en el sector financiero global con más de 50 años de experiencia, y por más de 30 años ha reconocido a las compañías a través de sus rankings globales que son toda una referencia en el sector financiero y bursátil.

@robertoah