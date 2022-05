Momento Corporativo | Ansasi, la mente detrás de la oferta de Globcash

Hasta el momento, el plan para que las acciones de Globcash debuten en BIVA de Maria Ariza sigue en marcha, aunque dependerá de cómo evolucionen las condiciones de los mercados que en las últimas semanas no han sido las más propicias. Pero idependiente del momento en que la cadena de casa de empeño que opera en México y Guatemala que dirige Roberto Arámburo, concrete la oferta pública de acciones, uno de los actores más importantes en este proceso que inició en 2018, es sin duda David José Waxman Finkelberg quien tiene una amplia, y exitosa, carrera en la gestión de activos, principalmente en Estados Unidos. Economista egresado del ITAM, comenzó su carrera en Safra National Bank en NuevaYork como vicepresidente ejecutivo y country manager para México y Chile; después transitó por otras instituciones internacionales e incluso entre 1991 y 1995 asesoró, según el prospecto de colocación de Globcash, a diferentes miembros del gobierno mexicano. Ya en 2008, y de forma independiente, fundó Tempus Quo Capital Management especializada en fondos de cobertura; y en 2013 nació Ansasi Capital, una firma boutique de asesoramiento e inversiones que controla Ansasi Realty y Ansasi Real Estate Ventures. La asesoría de Ansasi en Globcash inició desde el proceso de institucionalización y de gobierno corporativo de la compañía; preparación de la información financiera; y coordinación en general de todo el proceso para convertirse en una empresa pública, y de hecho fue el propio Waxman Finkelberg, quien habría sugerido cambiar el nombre de Casa Mazatlán, que se mantiene como la marca comercial, a Globcash como corporativo, e incluso una nueva imagen para hacerla no sólo más actual sino atractiva ante los ojos de los potenciales inversionistas. La asesoría ha sido tan positiva que Waxman Finkelberg fue incorporado como consejero independiente de la compañía, y su aportación no terminará cuando se concrete la oferta pública.

Al cierre del año pasado, Globcash operaba 216 sucursales, 194 en México y el resto en Guatemala; y aunque su principal negocio es el préstamo prendario, la mayor parte de sus ingresos provienen más bien de la venta de mercancia, joyería y venta de pedacería de oro y plata. Los recursos que reciba la próxima emisora serán utilizados en su gran mayoria para financiar el crecimiento órganico con la expansión en el noreste, golfo y sureste de México, su retorno a El Salvador y más aperturas en Guatemala; una parte para potenciales adquisiciones y nuevas líneas de negocio.

Más transparencia

Atinada la decisión proactiva de Fibra Uno de realizar reuniones con analistas del llamado sell side, para aclarar la información reciente sobre la familia El Mann, pero además el fideicomiso inmobiliario contrató despachos legales externos para revisar exhaustivamente sus prácticas de cumplimiento para aumentar y fortalecer la credibilidad ante la comunidad bursátil.

@robertoah