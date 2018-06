Momento Corporativo | Arca Continental, conquista en proceso

Desde hace 10 años no se construía en Estados Unidos una planta de Coca Cola, una icónica bebida que justo nació en este país y la mejor noticia es que la empresa mexicana que dirige Francisco Garza Egloff será la encargada de este proyecto que forma parte del plan estratégico para operar territorios The Coca Cola Company en Estados Unidos -la primera empresa extranjera en lograr este hito- sigue adelante pese a que la coyuntura comercial entre Estados Unidos y México no atraviesa por su mejor momento porque la visión de la administración de Arca Continental es de largo plazo. Mediante su subsidiaria Coca Cola Southwest Bevarages a cargo de Mark Schortman invertirá 250 millones de dólares en la planta que iniciará operaciones en el año 2020, y aunque no se descartan nuevas inversiones para mejorar su capacidad de producción y distribución en los territorios que atiende, por el momento la atención se centrará en este proyecto que se desarrollará en Houston y que en plena operación generará ahorros por más de 30 millones de dólares sólo por eficiencias operativas y de costos, una tercera parte del total comprometido en un plazo de 3 años. Los recursos para financiar las nuevas instalaciones están contemplados en el plan de inversiones de Arca Continental por 12,000 millones de pesos de los que 30% serán exclusivamente para la operación de los territorios estadounidenses.

Muy saludable

Se estima que en México cerca de 3 millones de personas participan en el mercado de venta directa y puede que la cifra suene alta pero la realidad es que este segmento tiene todavía mucho potencial de crecimiento para acercarse por lo menos a los niveles de sus socios comerciales. Y uno de los eventos que sin duda abonarán decididamente a este objetivo es Direct Sales-Network Marketing Day 2018 que por vez primera se realiza en México donde expertos de México y Latinoamérica compartirán experiencias y tendencias del mercado. Y una de las empresas más importantes y cuya participación genera altas expectativas es BodyLogic de Grupo PiSA, dedicada a la elaboración de suplementos alimenticios y nutricionales en una planta que cuenta con los estándares de calidad más estrictos a nivel nacional e internacional. El evento se realizará el próximo 6 de junio.

Mayor capacidad

Bunge North America que en México representa Daniel Maldonado inauguró una nueva planta de trigo en Yucatán desde donde surtirá los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, pero además y gracias a la cercanía de la nueva instalación con Puerto Progreso el plan es aumentar las exportaciones a América Latina. Actualmente Bunge, que produce mantecas vegetales, harinas blancas, harinas preparadas, derivados de trigo y aceites vegetales, tiene presencia productiva en Ciudad de Mexico, Ciudad Obregón, Querétaro, Veracruz, Zapopán, Navojoa, Nuevo León y el Estado de México.

