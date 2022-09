Momento Corporativo | Arca Continental, más opciones de crecimiento

La renovación del acuerdo entre la embotelladora mexicana que dirige Arturo Gutiérrez Hernández y The Coca Cola Company que a partir de la próxima semana presidirá John Murphy tendrá implicaciones positivas en el mediano y largo plazo sobre todo para el crecimiento de Arca Continental en América Latina donde ya tiene presencia en Perú, Ecuador y Argentina.

Especialistas nacionales y extranjeros todavía esperan más detalles del convenio que contempla cuatro factores de creación de valor: relación económica entre ambas partes (la empresa con sede en Atlanta es dueña de 5.7% de Arca Continental); estrategias para promover el potencial de cada mercado; oportunidades de nuevos negocios; y consolidar y desarrollar iniciativas digitales que permitan una operación más eficiente y rentable.

Credit Suisse, por ejemplo, explicó que al igual que sus pares Arca Continental está interesada en analizar potenciales alianzas con empresas cerveceras y CPG (de consumo masivo empaquetado), sin descuidar su negocio principal, con el objetivo de aumentar sus niveles de ventas, y de hecho Arca Continental está en proceso de negociación con un productor de cerveza en México para arrancar un programa piloto, similar al que implementó en Ecuador, además la compañía buscaría más asociaciones para incrementar su presencia en el punto de venta tradiconal. Y en una primera opinión, Banorte destacó que si bien el acuerdo sería favorable a largo plazo ante el fortalecimiento de la cadena de valor, el crecimiento orgánico y la ampliación de su presencia en América Latina; “todavía nos faltan conocer detalles para poder cuantificar el impacto que podría derivar del anuncio”.

Más enredos

Primero el polémico titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, David Camacho Alcocer, recibió un duro revés a su credibilidad y ética laboral cuando quedo al descubierto que para acudir a una feria de transporte en Alemania dijo que había sido contagiado de COVID19 por lo que supuestamente debería trabajar desde su casa. Pero no conforme, el funcionario escribió y difundió su propio comunicado para tratar de explicar lo sucedido, cuando debería de haber sido no sólo la propia Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, sino la SICT, como cabeza del sector, la encargada de aclarar lo sucedido, y por si fuera poco en la misiva enviada, el funcionario viajero no escatimó en auto halagos como una especie de defensa o justificación de su proceder que no sería nada extraño que hayan utilizado más funcionarios de la actual administración.

Relevo financiero

Planigrupo Latam, el desarrollador y operador de centros comerciales que recientemente alcanzó un acuerdo para traspasar el control a Grupo México anunció que Fernando de Jesús Villarreal Maycotte será el nuevo director de finanzas, quien cuenta con más de 35 años de experiencia en Femsa donde ocupó diversos puestos tanto en México como en Colombia.

