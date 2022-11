Desde el punto de vista del equipo de análisis de Credit Suisse, luego del retiro oficial de la institución que preside Carlos Hank González del proceso de venta de Banamex, el desempeño de las acciones debería responder a los fundamentales y la valuación actual de los títulos de Banorte. La correduría internacional destacó que los fundamentales parecen sólidos con una perspectiva de ganancias atractiva respaldada por el entorno de tasas más altas, el dinámico crecimiento del crédito al consumo, la calidad de sus activos y mayores niveles de eficiencia. Además de perspectivas más atractivas de rendimientos para los accionistas conforme la administración decide cómo abordar el exceso de capital a medida que se enfoca en el crecimiento orgánico y la rentabilidad. Y pese a las perspectivas, Credi Suisse mantuvo su recomendación de Neutral, pero aumentó el precio objetivo a 169 pesos, y aumentó los pronósticos de utilidad por acción para el periodo 2023-2025, y bajo su proyección para las ganancias de este año, aunque se mantuvieron por encima del contexto.

Mayor atractivo

Para ponerle números al comportamiento del nearshoring, Credit Suisse diseñó ‘México Nearshoring Tracker', un reporte mensual que con anuncios de inversión y macrotendencias. Y en la segunda edición, la correduría internacional identificó 20 anuncios de inversión por 2 mil 50 millones de dólares, en línea con el promedio de enero a septiembre de este año, para acumular 17 mil 200 millones de dólares, contra 13 mil 700 millones de dólares del año pasado. Explicó que la industria automotriz sigue siendo la más dinámica en términos de montos con empresas como VW, Continental, Pirelli y Michelin, aunque no deben de pasar desapercibidos los anuncios de sectores de calefacción, ventilación y aire acondicionado, maquinaria, muebles, plásticos e incluso, y sorprendentemente, textiles. Agregó que en octubre y dentro del segmento de bienes raíces, Vesta reportó el mejor desempeño, seguido de Funo, y Fibra Macquarie, mientras que Terra, Fibra Danhos, y Fibra Prologis se quedaron rezagados.

Fuertes acusaciones

Cada día son más Sofipos que coinciden que la gestión de Jorge Pellicer, como vicepresidente de banca de desarrollo y finanzas populares, no se caracteriza por su eficiencia, sino más bien por serias irregularidades y malas prácticas que han sido documentadas por los regulados. La historia no es nueva, ya que desde 2020, Pellicer, entonces supervisor de grupos intermediarios en la CNBV, fue acusado de haber integrado en su equipo a funcionarios sin experiencia y con conflictos de interés. Este desprestigio por el que está atravesando el propio presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente, está perjudicando la credibilidad y confianza en la institución, algo que no pasa desapercibido por la propia Secretaría de Hacienda que encabeza Rogelio Ramírez de la O.

