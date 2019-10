Momento Corporativo | Banorte, más beneficios de la banca digital

La institución que dirige Marcos Ramírez se coloca nuevamente a la vanguardia de los servicios bancarios al ampliar las opciones y funciones de su plataforma digital. A partir de hoy, los clientes de Banorte Móvil podrán solicitar y contratar una tarjeta de crédito desde su celular a cualquier hora y desde cualquier lugar, pero además el sistema ofrece la ventaja de sugerir la tarjeta más conveniente conforme a su perfil y, previa confirmación de los datos, documentos y requisitos, se determina la línea de crédito. Así, Contrata, el nombre del servicio, se suma a las más de 50 funciones que ya ofrece Banorte Móvil, resultado de la estrategia de crecimiento que coloca a la innovación en el primer plano y de las sendas inversiones para validar la propia frase de Marcos Ramírez : “Eres digital o estás fuera“.

¡VOLANDO BAJO!

Una serie de recientes acontecimientos puso en el ojo del huracán a Interjet, que preside Miguel Alemán Magnani, y además los privilegios que la aerolínea acuñó en el sexenio pasado desaparecieron con el nuevo gobierno y agudizaron los problemas estructurales de la compañía aérea, no sólo desde el punto de vista financiero con 15 meses consecutivos con números rojos y pérdidas superiores a dos mil 500 millones de pesos; sino también operativos con cancelaciones masivas de vuelos, retrasos y quejas ante la Profeco, e incluso de reputación.

Además se hicieron públicos adeudos de la aerolínea al gobierno federal, que suman mil 850 millones de pesos por concepto de derechos y más de 720 millones de pesos de IVA que cobró a sus clientes, pero que no enteró al SAT, y aunque las anomalías datan desde 2013, la compañía aérea operaba con toda normalidad sin ninguna denuncia o intervención al respecto; además la decisión del gobierno actual de no autorizar un crédito por tres mil millones de pesos por parte de Bancomext, cuya vocación es exclusivamente para actividades de comercio exterior. La coyuntura cada vez más compleja para Interjet y la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de terminar con los privilegios a empresarios vaticina que el plan de vuelo de la compañía aérea no podría sortear una turbulencia cada vez más intensa.

ESPEJITO, ESPEJITO…

Por sexto año consecutivo, la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, que dirige Carlos Berzunza, lanza su programa “Luzca bien… siéntase mejor“, para elevar la calidad de vida y autoestima de miles de mujeres que padecen cáncer. La loable iniciativa es encabezada por la incansable Giselle Segovia, e incluye diversos talleres y técnicas de belleza para ayudar a manejar los efectos secundarios de los tratamientos.

El programa fue creado en Estados Unidos, en 1989, y en México su impacto positivo alcanza a más de mil 800 pacientes. En esta edición participarán Colgate, Beiersdorf, BASF, Natura, Grisi, Pierre Fabre, L´Oréal, Fedele, Zermat, Combe, Croda, Cosméticos Trujillo, Sisley Paris, Renova, entre otros.