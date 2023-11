Morgan Stanley compartió sus expectativas del nivel que alcanzaría el principal indicador bursátil en 2024, con 65 mil puntos, una ganancia potencial de 30% en dólares, la mayor de los principales mercados de Latinoamérica, donde los efectos del nearshoring jugarán un papel determinante, y dentro del grupo de acciones favoritas destaca el grupo financiero que preside Carlos Hank González, donde la correduría internacional reconoce su posicionamiento de marca, administración, ventajas en tecnologías de la información, y nivel de capital que lo colocan en una posición ideal para capitalizar la coyuntura con un crecimiento en su cartera de crédito y mayores eficiencias que impulsarán un fuerte avance de las utilidades durante la siguiente década.

Más madurez

EY México, AmCham, KIO y Needed Education presentan la tercera edición del Informe de Madurez Digital, y la buena noticia es que el indicador creció 13% con respecto a 2022, y las áreas corporativas con mayor evolución digital fueron encabezadas por la de ventas donde destaca la ampliación del canal de comercio electrónico. Además, el área de finanzas es la que reporta la mayor recuperación este año, con 56% de crecimiento. El informe es un sólido reporte que mide la percepción de CEO’s de grandes empresas que operan en México de distintos sectores, quienes anticipan que en los próximos 12 meses sus inversiones se enfocarán al análisis de datos, el desarrollo del talento, las ventas y omnicanalidad y la ciberseguridad y protección de la información. Además de las oportunidades de la relocalización de cadenas productivas que promoverá las oportunidades de negocios que requerirán talento humano con habilidades digitales para capitalizar dicha coyuntura.

Por la fidelidad

Acaba de debutar en México es la empresa chilena Dcanje que encabeza Jaime Villatoro, y representa el movimiento más estratégico de la plataforma que gestiona de manera transversal las estrategias de fidelización de las compañías y al mismo tiempo suma el reconocimiento de sus colaboradores o clientes, dado el tamaño del mercado mexicano luego de su exitosa incursión en Chile, Colombia, Perú y Ecuador donde atiende a más de 2 mil 500 empresas y 500 mil usuarios que canjean sus beneficios en 10 mil comercios asociados. Dcanje que pertenece al Grupo Apprecio espera cerrar el año con un aumento de 40% en sus ventas para alcanzar más de 40 millones de dólares.

Nada que temer

En el marco del Funo Day que se celebra en Nueva York, el fideicomiso inmobiliario que dirige Gonzalo Robina, no sólo destacó los positivos resultados de Fibra Uno y la atractiva ventana que abre el nearshoring, y que capitalizará con el debut bursátil de Fibra Next, sino aprovechó el nutrido foro para aclarar que la decisión de Wework de pedir el amparo del Capítulo 11 en Estados Unidos no incluye las operaciones en México las cuales seguirán trabajando con total normalidad.

