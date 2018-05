Momento corporativo | Be Grand, válidos argumentos

En febrero la compañía que preside Nicolás Carrancedo llegó a la BMV de José Oriol Bosch con una oferta de deuda por 1,500 millones de pesos y no se descarta que en el mediano plazo incluso coloque acciones, ante los resultados y el modelo de negocios del desarrollador de vivienda residencial. Fue en 2013 cuando el Grupo Inmobiliario Carr firmó un acuerdo con Fibra Macquarie que dirige Jonathan Davis para la venta de inmuebles que le permitió contar con liquidez para debutar un año más tarde el concepto Be Grand, decisión apuntalada por más de 30 años de experiencia del grupo que participa en el sector automotriz, inmobiliario e infraestructura. Actualmente Be Grand desarrolla y comercializa 11 proyectos de manera directa o mediante acuerdos con terceros y desde 2014 a la fecha suma más de 2,000 viviendas estructuradas, y el reciente financiamiento bursátil servirá para financiar su crecimiento y avanzar en las negociaciones para comprar terrenos por 250,000 metros cuadrado que involucrarían más de 3,000 millones de pesos. Y sólo es una parte de la vasta carta de presentación de Be Grand que nuevamente está bajo los reflectores por la diferencia con la UNAM sobre el desarrollo Universidad por la altura de la edificación que la máxima casa de estudios argumenta debe ser de sólo 30 metros para no violar la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad e incluso la institución educativa promovió un amparo para tratar detener, sin éxito, el desarrollo pese a que Be Grand cumple con todas las autorizaciones y con el posicionamiento de la UNESCO de que no habría afectación a dicha declaratoria que tanto insiste en defender la UNAM.

Primer nivel

Este año Club Premier que dirige Francisco Schnaas planea finalizar con más de 6 millones de socios para mantener la tasa de crecimiento de doble digito que inició desde 2016 gracias a la estrategia de fortalecimiento de su programa de lealtad bajo los principios de una creciente oferta de opciones para redimir; una forma sencilla y directa del proceso; consolidación y transferencia de puntos de otros bancos o empresas adscritas y por si fuera poco las diferentes modalidades de redención al combinar puntos más dinero en efectivo. Actualmente Club Premier cuenta con más de 100 marcas con 35,000 puntos de venta -recién se sumó G500-; 1,200 vuelos con 25 aerolíneas asociadas; y más de 500,000 hoteles en todo el mundo. Incluso la compañía donde Aeroméxico de Andrés Conesa es dueño de 51% y el resto está en manos de la canadiense Aimia que preside Jeremy Rabe, trabaja en el proyecto para ampliar la oferta de vuelos de Delta luego de que la estadounidense aumentara a 49% su tenencia accionaria en Aeroméxico. Un dato crucial es que toda la expansión de Club Premier no requerirá la escisión y posterior venta de acciones como se había considerado en el plan de negocios anterior y esto en buena medida por sus resultados y logros.

