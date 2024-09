Momento Corporativo / Bimbo, líder de sustentabilidad en América Latina

Al cierre del segundo trimestre del año, el grupo panificador más grande del mundo que dirige Rafael Pamias, informó que 93% de sus empaques están hechos con materiales reciclables, lo que refuerza el compromiso de Grupo Bimbo hacia una economía circular. Y en este contexto el informe “Sustainability Leaders 2024” de GlobeScan y el Instituto de Sustentabilidad de ERM, una de las consultoras medioambientales más importantes a nivel global, reconoció a Grupo Bimbo como líder en sustentabilidad en América Latina, siendo la única empresa mexicana incluida en dicha categoría. La distinción exalta el compromiso de Grupo Bimbo con la integración de prácticas sustentables en su operación diaria, desde la gestión de su huella de carbono para llegar a ser una empresa de cero emisiones netas mediante acciones como el uso de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables en sus operaciones, hasta la adopción de prácticas de agricultura regenerativa que mejoran la salud del suelo y contribuyen al cuidado de la biodiversidad.

¡Touchdown!

TelevisaUnivision y The National Football League (NFL) renovaron su acuerdo de transmisión de contenido deportivo por un periodo de tres años, para llevar a los aficionados del futbol americano profesional en México, partidos de las temporadas 2024, 2025 y 2026. A través de distintas ventanas de TelevisaUnivision se podrán seguir 50 partidos (23 de temporada regular y 12 de postemporada en exclusiva por televisión abierta, y 15 de temporada regular en exclusiva por el servicio de streaming ViX) y el Super Bowl LIX, que se celebrará en febrero de 2025. Además, TUDN, la división especializada en deportes de TelevisaUnivision, seguirá produciendo NFL Blitz, programa dominical con los mejores resúmenes y toda la acción en torno a la NFL. Adicionalmente, los suscriptores de izzi y Sky podrán disfrutar de los juegos de temporada regular, la postemporada y el Super Bowl que se transmitan por Canal 5 y Nu9ve, y podrán acceder a NFL Network, el canal oficial de la NFL, con programación especial las 24 horas del día. De igual forma, los suscriptores de izzi y Sky podrán contar con “NFL Sunday Ticket”.

Mucho amor

Con la meta de alcanzar 10 mil suscriptores al cierre del año, actualmente suman 3 mil desde su lanzamiento en julio, Jack & Molly, la plataforma digital especializada en productos y servicios para mascotas, es la respuesta para dueños de mascotas que prefieren centralizar productos innovadores y funcionalidades, como cartilla veterinaria digital, alertas de extravío por geolocalización, directorio de establecimientos pet friendley, comunidad para socializar con otros dueños de mascotas y con las propias mascotas. En una siguiente fase, Jack & Molly, lanzará un esquema de membresías para sumar otros servicios como funerarios y seguros para las mascotas, y simultáneamente ampliar su base de proveedores de productos y servicios, que actualmente supera 40 diversas marcas.

La plataforma planea, primero, centrarse en la Ciudad de México donde se estima que conviven 5.7 millones de mascotas, y luego otros territorios considerando que México se posiciona como el segundo mercado más importante de mascotas, después de Brasil, que sólo en el segmento de alimentos cerraría este año con más de 3 mil 290 millones de dólares.

Estrategia hostil

Sobre el anuncio de no oposición por parte del Banco Central Europeo (BCE) de la oferta hostil de compra de BBVA, Sabadell precisó que es resultado principalmente de una evaluación prudencial y el posicionamiento era esperado; además que no cambia la necesidad de análisis de la transacción por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, previsiblemente, del gobierno español, quien ha dejado claro que tendría la última palabra. Sabadell explicó que a la hora de emitir su opinión, el BCE consideró criterios como la solvencia del potencial comprador, pero su análisis no entra en aspectos clave como aquellos relacionados con la competencia en el sector bancario español, el apoyo a las pymes o cuestiones fundamentales sobre el valor de la propuesta para los accionistas de Sabadell. “Como hemos dicho con anterioridad, creemos que la transacción es perjudicial para el acceso de las pymes al sector bancario y para los accionistas de Sabadell. El proceso sigue siendo largo y complejo, y los accionistas de Sabadell no necesitan tomar ninguna decisión en este momento”, enfatizó

Potencia porcina

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), al cierre del año México alcanzará una producción de 1.6 millones de toneladas de carne de cerdo, un aumento del 1.9% respecto al año anterior, lo que sitúa al país como el octavo mayor productor mundial. El crecimiento también se refleja en el comercio, con exportaciones esperadas de 265 mil toneladas, superando 260 mil del año pasado. Yn este contexto empresas como Granjas Carroll de México (GCM) destaca por altos estándares de bienestar animal, calidad y bioseguridad, implementando rigurosas inspecciones y auditorías por entes externos nacionales e internacionales, además de sus prácticas sostenibles.

@robertoah