Momento Corporativo | BIVA, ¿dónde está el crecimiento del mercado?

Se cumplen los primeros tres años del debut de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) que encabeza María Ariza, y hay que recordar que el principal argumento para que una segunda bolsa de valores operara en México era que permitiría un crecimiento del mercado bursátil de doble digito, es decir que hubiera más emisoras y cuentas de inversión en un número acorde al tamaño de la economía. Y pues resultó que dicha tesis no era, y tampoco es, la más acertada porque en donde se debe de trabajar realmente es en la difusión y promoción de las ventajas de ingresar al mercado en aspectos como la institucionalización y profesionalización de los orgános de control y operación de las compañías, y convencer a más empresarios para que utilicen esta fuente de financiamiento. Al inicio, la llegada de una nueva bolsa de valores generó mayores gastos a las casas de bolsa que no tuvieron más remedio que conectarse y sin recibir la supuesta oferta de valor y tecnología que prometió desde antes de su llegada. Y luego el intento frustado de las autoridades de darle más presencia en la operación del mercado bursátil literalmente por decreto con una propuesta de direccionar hasta 30% de las órdenes de compra. Así con este corte de caja, y la falta de resultados, no sería mala idea valorar las decisiones de contar con dos bolsas cuando cada vez hay más empresas que buscan financiamiento fuera de México, la baja de precios tampoco está dando resultados como se argumentó y más bien el problema es estructural y como tal urge una solución integral porque sino cómo explicar las más de mil ofertas de acciones en los últimos meses donde si bien Estados Unidos reporta la mayoría, tambiénhay dinamismo en países como Brasil. .

Mejor perspectiva





Los resultados trimestrales que reportó Nemak estuvieron en línea con el consenso del mercado, pero un poco mejores a los que esperaba el área de análisis bursátil de Citi, que reiteró su recomendación de compra, y al mismo tiempo destacó el desempeño de sus operaciones en Europa y los márgenes de flujo de efectivo, elementos que respaldan su visión positiva para la compañía con sede en Monterrey para la segunda mitad del año y para 2022.

Más opciones





Wortev Capital que encabeza Denis Yris, amplió su oferta de capital para emprendedores y Pymes al sumar Incubadora y Venture Debt, dos nuevos fondos que permitirán la participación de inversionistas institucionales, y complementar el Fondo Ángel que debutó en 2018, para responder a las crecientes necesidades de capital en México. De hecho, Wortev Capital ya recibió más de 50 solicitudes de empresas innovadoras que buscan cabida en su modelo de financiamiento y aceleración; del total de candidatos 16% ya comenzaron su proceso de evaluación y espera finalizar el año con por lo menos cinco empresas recibiendo la solución integral que ofrece la compañía.

