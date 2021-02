Una creciente preocupación se apodera del sector bursátil nacional. Y es que la propuesta del gobierno federal, mediante la CNBV que encabeza Juan Pablo Graf, que aparentemente busca fomentar la competencia en el mercado de valores resultaría totalmente contradictoria, onerosa y negativa para todos los participantes. Para los funcionarios la llegada, en 2018, de una nueva bolsa de valores no ha sido suficiente y ahora por decreto y de manera artificial quieren simplemente repartir el mercado entre la BMV que dirige José Oriol Bosch, y BIVA de María Ariza. La mayoría de las casas de bolsa están en contra de la propuesta, que ya se encuentra en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su consulta pública, porque les generaría costos adicionales en sistemas e infraestructura para direccionar el porcentaje obligado de las llamadas ordenes pasivas a BIVA, pero lo más grave es el temor de que las autoridades en su supuesta intención de promover la competencia puedan aplicar medidas regulatorias adicionales. “En nuestra opinión, la BMV tendrá que enfrentar mayores riesgos regulatorios hasta que se resuelva esta nueva propuesta que no está claro cuando sucederá. Además, la percepción de los inversionistas sobre que los reguladores dan una ventaja a BIVA pueden persistir”, consideró Santander. Por su parte Bank of America opinó que está claro el mensaje de los reguladores de que le gustaría ver una mayor competencia y que es probable que continúe ayudando a BIVA a desarrollar su negocio. Destacado que ambas corredurías mantuvieron su recomendación de compras de las acciones de la BMV, al considerar que el impacto de la propuesta sería poco relevante.

Nuevo record





GBM nuevamente se colocó como el intermediario más activo del mercado mexicano, y el año pasado alcanzó un importe operado de un billón de pesos, un nivel histórico para el mercado mexicano. La BMV reconoció la actividad de GBM en un año tan complejo y decidió plasmar el hito bursátil en el propio Museo de la Bolsa.

Compás de espera





La novedad es que Rothschild, representante de los tenedores de los bonos emitidos por Grupo Posadas, no logró reunir la mayoría de los inversionistas para que se pudieran aprobarse los cambios propuestos por la cadena hotelera para los instrumentos por 393 millones de dólares que vencen en 2022. Las condiciones actuales de los mercados financieros habrían influido en la falta de quorum que llegó a menos de 20%, pero la disposición de Grupo Posadas de mantener su propuesta sigue firme y esperando mejores tiempos para la convocatoria.

Premian desempeño





Grupo Traxión que preside Aby Lijtszain, recibió del gigante de la industria química BASF que en México encabeza Claus Wünschmann, el reconocimiento a Autotransportes El Bisonte, filial del consorcio mexicano de transporte y logistica, por su desempeño sobresaliente en el mercado doméstico durante 2020.

