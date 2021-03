Si bien el año pasado los ingresos de Kansas City Southern retrocedieron 8%, en los últimos meses la compañía ferroviaria, que en México dirige Oscar del Cueto Cuevas, reportó una recuperación de los volúmenes transportados que se combinó con una mayor eficiencia operativa que mejoró sustancialmente las expectativas operativas y financieras para 2021 y 2022. Y dichas señales se combinan con las perspectivas de recuperación de la economía estadounidense que permeará a México y Canadá, en este orden, y se complementan con una mayor integración de las cadenas productivas de las tres naciones en el marco del T-MEC. En este contexto se anunció finalmente la creación de la primera red de ferrocarril Canadá-EU-México mediante la fusión de Canadian Pacific, que preside Keith Creel, y Kansas City Southern, de Patrick Ottensmeyer. La canadiense será quien compre a la estadounidense en una operación en efectivo y acciones que asigna un valor de 29 mil millones de dólares a la empresa resultante que operará 20 mil millas de vías, empleará a 20 mil personas e ingresos hasta por 8 mil 700 millones de dólares. Así, Canadian Pacific Kansas City, que requiere todavía autorizaciones en los tres países y que podrían darse a mediados del próximo año, se convierte en una alternativa de integración de transporte en la región que no sólo beneficiará a los clientes actuales sino potencialmente ampliaría nuevas rutas en los tres países.

Nueva alerta

No sorprende que Fitch Ratings mantenga la observación negativa de las calificaciones de ABC Capital, que dirige Carlos Hernández, debido a que los resultados netos negativos se profundizaron todavía más en los últimos dos años por un modelo de negocios concentrado en industrias más sensibles a los efectos de la pandemia como construcción, desarrollo inmobiliario y entidades financieras no bancarias. Fitch consideró que el banco no ha logrado consolidar su modelo de negocios que incluso ahora trata de cambiar hacía un modelo de banca digital enfocado al segmento Fintech, y destacó que la capitalización de ABC Capital ha sido afectada en los últimos años por una deteriorada calidad de activos y una rentabilidad negativa, y que para mantener los niveles regulatorios establecidos han sido necesarias inyecciones recurrentes de capital por parte de sus accionistas, el año pasado aportaron 106 millones de pesos, además destacó el aumento de la morosidad que se ubica en 13.9% desde 5.9% en 2019, muy por encima del nivel promedio del sector, así como la alta concentración de su cartera de créditos con 20 clientes que detentan cerca de 40% del portafolio total. Bajo este escenario cada vez más complicado, la administración que preside Mario Laborín deberá buscar soluciones de fondo porque no es la primera vez que se encienden las luces amarillas de advertencia, aunque antes tiene que solucionar sendos pendientes financieros con terceros.

@robertoah