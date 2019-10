Momento Corporativo | CCE: papelito habla

Conforme se acerca el plazo para que la Cámara de Senadores apruebe la Ley de Ingresos de la Federación, las negociaciones entre empresarios y autoridades son más intensas. Y en lo que pareciera un acuerdo entre la cúpula empresarial a cargo de Carlos Salazar, la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera y la Procuraduría Fiscal de la Federación de Carlos Romero Aranda, buscan enviar un mensaje conjunto de armonía y cordialidad para evitar que las propuestas

se interpreten como un terrorismo fiscal, interpretación que plasmaron incluso medios internacionales como The Financial Times. Y aunque efectivamente hay avances en temas puntuales, el CCE pide, y cuida, que todos los acuerdos se plasmen en una nueva redacción para evitar cualquier madruguete.

Primer pendiente

Uno de los asuntos más relevantes que debe aclarar el nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jesús Rosano García, es la contratación de los servicios de limpieza y sobretodo por las evidencias de que los procesos de la Dirección General Adjunta de Administración a cargo de Sergio Valadéz, benefician a la empresa P&C Limpieza propiedad de Rafael Cuellar. Recientemente recibió, mediante asignación directa, el contrato de la T2 y ya contaba con el de la T1, lo que representan ingresos conjuntos de 10 millones de pesos mensuales, y en los siguientes días se definirá la renovación del contrato y trascendió que todo está preparado para que casualmente P&C Limpieza sea el ganador.

Doble discurso

Otro asunto relacionado con un trato diferenciado es el que protagoniza la Cofepris de José Novelo Baeza que suspendió las reuniones del comité de moléculas nuevas para entregar los registros sanitarios correspondientes, pero la medida no fue pareja. Resulta que la empresa Gilead Sciences México de Erik Musalem que no sólo obtuvo el registro del medicamento para la hepatitis C, sino que además fue en un tiempo record con 3 meses desde la fecha de ingreso de la solicitud. Esta desigual situación asombra y preocupa a la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la más afectada por la supuesta pausa de las reuniones y trámites.

Guadalajara en un llano…

Aibnb que en México es responsabilidad de Ángel Terral, publicó la lista de las 20 ciudades que reportaron el mayor crecimiento en el número de reservaciones programadas para 2020 en todo el mundo. Y en este selecto grupo destaca Guadalajara que ocupó la octava posición con un crecimiento anual de 161%. El año pasado más de 155 mil personas visitaron la capital de la torta ahogada y el tequila, y se hospedaron en alguno de los más de 3 mil espacios disponibles en la plataforma. Más de 70% de los viajeros llegaron de otros estados del país y cerca de una quinta parte de Estados Unidos.

Altos estándares

La española Iberdrola que en México encabeza Enrique Alba recibió el premio “Ética y Valores en la Industria” en la categoría de Empresas Multinacionales por parte de la Concamin que preside Francisco Cervantes que reconoció sus prácticas de responsabilidad social e impulso al desarrollo del país que aplica con el mismo rigor desde su llegada a México hace más de 20 años.

@robertoah