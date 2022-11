Crecimiento y descarbonización al mismo tiempo, fue la conclusión principal de la correduría internacional Credit Suisse luego de la reunión con analistas que organizó Cemex. Explicó que la compañía reiteró su perspectiva positiva a mediano plazo para mercados clave como México, Estados Unidos y Europa, gracias a los paquetes de estímulos enfocados (EU y Europa) en infraestructura e inversiones sustentables, para el caso de México sería nearshoring y turismo. Además, y de acuerdo con la administración, la industria de Estados Unidos muestra claros signos de una oferta limitada, lo que debería de soportar nuevos aumentos de precios en 2023.

Además de destacar que la estrategia de crecimiento 2022-2026 se centrará en inversiones complementarias y aumento de su capacidad, Credit Suisse destacó los nuevos y agresivos objetivos de descarbonización para 2030 de Cemex, por ejemplo, pretende alcanzar una meta de 430 kilogramos de CO2 por tonelada para 2030, una baja de 47% con respecto a 1990, y aumentar de 55% a 65% su meta de consumo de energía limpia.

Por su parte, Actinver destacó que Cemex espera una demanda significativa de cemento en el sector industrial y comercial debido a procesos de reocalización, y que la redefinición de las relaciones comerciales derivadas de las limitaciones de la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas donde México, Europa y Estados Unidos están bien posicionados para aprovechar dicha tendencia.

Impacto social

En el marco del Cisco Partner Summit 2022 Latam Mexico-Regional Award, la empresa otorgó a Bestel, operador de telecomunicaciones y tecnologías de información, el premio “Social Impact Partner of the Year” por su participación en el proyecto “Red Jalisco”, cuyos alcances e impacto social fueron calificados por Cisco como los más importantes de Latinoamerica. El premio “Social Impact Partner of the Year” de Cisco es otorgado año con año por esta compañía de tecnología y para México se destacó a “Red Jalisco” como un proyecto que ha permitido el impulso tecnológico con el respaldo de expertos como Bestel, empresa que también sustenta la certificación “Cisco Gold Partner”, nivel que garantiza la capacidad, visión y experiencia en proyectos de alta envergadura.

Mayor posicionamiento

Grupo Financiero Banorte recibió dos premios de la Asociación Mexicana de Comunicadores (AMCO) por sus proyectos en materia de comunicación estratégica. El podcast Norte Económico fue reconocido como un producto innovador que suma a la estrategia de posicionar a Banorte como la mejor institución financiera de México; asimismo se reconoció la estrategia de comunicación del grupo para proteger a los colaboradores contra el COVID.

Los ejecutivos detrás de las iniciativas fueron encabezados por Fernando Solís Cámara, director General Adjunto de Comunicación y Asuntos Públicos, y Francisco Rodríguez, director ejecutivo de Comunicación Corporativa.

@robertoah