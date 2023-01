Uno de los invitados a la Conferencia Anual de Latinoamérica de Santander, fue CFE Capital, subsidiaria de la CFE que administra el fideicomiso de inversión en energía e infraestructura que encabeza Carmen Serdán Banda, que presentó sus resultados y logros desde 2018 cuando debutó en el mercado bursátil, y lo más importante fue el atractivo respecto a otras Fibras que cotizan en México medido por la tasa de rendimiento por dividendos/distribuciones; un precio de 27 pesos (el cierre de ayer) contra los 19 pesos a los que debutó en 2018, además de que casas de bolsa como BBVA tienen un precio objetivo de 33.90 pesos, BTG Pactual con 33 pesos, y Banorte con 32.50 pesos. Y toda la información resulta crucial en momentos en que CFE Capital prepara una oferta subsecuente que realizará este mismo año para recaudar una parte del presupuesto estimado en cerca de 9 mil millones de dólares para los siguientes dos años. De acuerdo con su presentación corporativa entre 2021 y 2026, la inversión total sumaría 582 mil 288 millones de pesos, donde la mayoría del recurso se destinará al rubro de generación.

Tecnología médica

La red de hospitales Christus Muguerza que preside el doctor Horacio Garza Ghio, invertirá 50 millones de dólares en los siguiente cinco años como parte del proceso de transformación digital del sistema de salud con sede en Monterrey, y presencia en siete estados, y que incluye múltiples plataformas de contacto y orientación clínica (telemedicina), así como digitalizando sus procesos a través de un expediente clínico electrónico e inteligencia artificial. Christus Muguerza cuenta con el primer hospital 100% digitalizado en México, ubicado en Saltillo, Coahuila, a finales del 2023 concluirá la digitalización de tres más en la capital de Nuevo León. Además, iniciará la migración a la nube sus procesos de administración estratégica y financiera, decisión que se traducirá en un ahorro de recursos hasta por 77 millones de pesos en los próximos 8 años.

Presencia en Davos

El empresario René Saúl tuvo una nutrida agenda en el Foro Económico Mundial de Davos. Durante el "Stage of Impact" de Doconomy, los líderes de startups con mayor crecimiento en el mundo presentaron sus proyectos sustentables ante un grupo de panelistas, que incluyeron al director general y fundador de Kapital, quien compartió su experiencia y consejos para lograr un discurso más efectivo e impactante ante futuros y potenciales inversionistas. Además, en el panel "Circular Economy" de The Swedish Lunch el tema central fue el fomento de la consciencia en todo el mundo de la importancia, y urgencia, de una economía más verde, y en este foro René Saúl hizo hincapié en que Latam, al ser actualmente un nicho sumamente atractivo para inversionistas debido a su rápido crecimiento de startups, debe conocer las implicaciones de tener (y no tener) una economía más circular y ecológica.

@robertoah