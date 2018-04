Momento Corporativo | Cinépolis, una presencia global

La semana pasada Alejandro Ramírez recibió el Premio Marquesina 2018 de la National Asociation of Theatre Owners que preside John Fithian y la relevancia no es que sea el primer exhibidor no estadounidense que recibe tal distinción sino además el reconocimiento de la propia industria a la creciente presencia global de Cinépolis que actualmente es la cuarta cadena más importante del mundo con presencia en 12 países. Y dentro de su plan de expansión se anunció una alianza con el grupo Al Hokair y Al Tayer, para incursionar a Arabia Saudita con un plan a 5 años para abrir complejos en las 15 ciudades más importantes de la península arábiga. El acuerdo se suma al proyecto que actualmente desarrolla para debutar en los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Bahrein. En 2017 Cinépolis reportó más de 5,300 salas y 338 millones de asistentes.

Pura contradicción

Sorpresivo el cambio de señales de la AMEDI que siempre defiende las causas de América Móvil de Carlos Slim Helú. Se quejó del nombramiento y ratificación de Sóstenes Díaz González, nuevo comisionado del IFT que sustituye a Adriana Labardini, y hasta cuestionó que el presidente Enrique Peña Nieto enviara al Senado un perfil meramente técnico, y pareciera que AMEDI quería en el puesto a un político o peor aún a alguien afín a los intereses del agente preponderante. Previamente Aleida Calleja, miembro del Consejo Consultivo de AMEDI, vetó a la única mujer en la contienda para sumarse al IFT, Georgina Kary Santiago, crítica y dura contra el preponderante, bajo el argumento de que la selección no debería darse sólo por cuota de género.

Crecimiento modular

Y sobre la ampliación de la destilería de Tequila Patrón que dirige David Rodríguez, en Atotonilco, Jalisco, el monto suma 120 millones de dólares para duplicar su capacidad que el año pasado sumó 40 millones de botellas. El proyecto que se desarrollará en un predio de 26 hectáreas permitirá que en 2020 se adicionen los 3 primeros millones de litros y así sucesivamente, aunque con las expectativas y planes de su nuevo dueño, Bacardí de Mahesh Madhavan, los trabajos podrían acelerarse para satisfacer la demanda de la categoría de tequila de super lujo.



Legítima defensa

El área de comunicación de Baxter amablemente me compartió su posicionamiento sobre una reciente publicación en este espacio y negó que tengan “participación alguna en manifestaciones de pacientes relacionadas con las terapias que reciben”. Sin embargo la posición de la empresa que dirige Pietro Novello contrasta no sólo con lo referido en la columna anterior sino con la reciente presencia de un pequeño grupo de personas afuera de la clínica 125 del IMSS en el Estado de México que portaban cartulinas exigiendo el restablecimiento de Baxter como proveedor y además no es la primera vez que se menciona el nombre de Baxter en escándalos como el caso del IMSS en Puebla e incluso habrá pronto noticias similares en Zacatecas.



