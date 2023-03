Momento Corporativo  | CNBV y la crisis de SBV, ¿viene el relevo? 

Animada es la palabra que mejor podria describir la edición 86 de la Convención Bancaria que se celebra en la capital de Yucatán. Ejecutivos de los bancos más importantes del país y autoridades descartaban, al unisono, que la volatilidad y preocupación que inició el Silicon Valley Bank en el sector bancario de todo el mundo tuviera implicaciones negativas en México con un sector bancario que en más de una ocasión calificaron como sólido y bien capitalizado. Y es que el arranque de los trabajos de la reunión bancaria fue precedido por el anuncio del millonario rescate del gobierno de Suiza de Credit Suisse cuya situación bancaria se había deteriorado progresivamente que en los últimos años, y que se excerbó con la crisis bancaria estadounidense, decisión que calmó más no eliminó la desconfianza y volatilidad de los mercados. Pero otra ala de los banqueros no se confía, y considera que si bien la regulación bancaria e incluso la de tecnología financiera de México ha mostrado su efectividad, requiere una revisión y actualización para fortalecer las medidas preventivas, pero cuestionan cuál sería el modelo de regulación a seguir en México cuando en Estados Unidos el marco legal mostró debilidades derivadas de la respuesta monetaria para enfrentar los efectos de la pandemia. Pero el problema mayor en México no es el modelo sino el regulador porque la CNBV perdió la brujula desde hace tiempo y urge que se tomen cartas en el asunto para reposicionar el papel de la dependencia a cargo de Jesús de la Fuente Rodriguez que se dice estaria por dejar la CNBV en manos más experimentadas.

¡Muy extremo!

Como parte de su estrategia para ampliar su oferta de contenidos, izzi suma PX Sports, un canal especializado y dedicado al depore extremo en habla hispana que transmite programas, eventos y competencias internacionales como motocross, ciclismo, surfing, skateboard y snowboard. Y una pequeña muestra del contenido serán los Juegos Panamericanos de Surf 2023 que tendrán como sede Panamá; combates de artes marciales mixtas en LUX Fight League en la Ciudad de México, y el campeonato mundial UIM XCAT de lanchas de motor. Actualmente PX Sports se transmite en exclusiva en más de 20 millones de hogaes en 20 países, y ahora gracias a izzi llega al público mexicano.

Sin juego

El director general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Marcué, ya confirmó su asistencia a la III Convención Internacional del Juego con Apuesta, organizada por la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (AIEJA) que encabeza Miguel Ángel Ochoa Sánchez, que se celebrará el 22 y 23 de marzo en la CDMX. A la reunión asistirán los participantes más destacados la industria para abordar los retos que enfrenta el sector, que representa más de 15 mil millones de dólares anuales.

@robertoah