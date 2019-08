Momento Corporativo | ConMéxico: información, pero no advertencia

No hay duda que el tema del etiquetado frontal para alimentos y bebidas que promueven los legisladores de Morena y las propias autoridades del Sector Salud es muy polémico. Pese a los argumentos se corre el riesgo de que los cambios no sean eficientes y no cumplan su propósito por la sencilla razón de que los consumidores carecen de orientación, no sólo para leer sino para entender los contenidos y advertencias de los productos. En México se promueve el modelo que implementó Chile y que en los dos últimos años no logró detener el sobrepeso y la obesidad infantil, pues incluso crecieron a pesar de las etiquetas de advertencia. Por eso, más que tomar como guía experiencias fuera del país, los cambios en México deberían apuntar a difundir información del contenido exacto de grasas, azúcar, sodio y calorías comparables entre productos y así los consumidores podrán elegir alimentos y bebidas más adecuados para sus hábitos, estilo de vida o dieta antes de pensar en sellos de advertencia que incluso podrían confundir a los consumidores, quienes al final tienen la última palabra.

NUEVO TIMONEL

Sorpresiva la salida del presidente de Telefónica Movistar México, Carlos Morales Paulín , quien después de seis años de ser responsable de las operaciones locales de la empresa ibérica deja el timón en manos de Camilo Aya Caro , ejecutivo con una exitosa trayectoria en Colombia, donde fue responsable directo de diversos proyectos estratégicos y comerciales. Su principal encargo será acelerar la consolidación de las operaciones de la empresa de telecomunicaciones en el mercado nacional, donde la falta de cumplimiento de la regulación provoca que el operador dominante, América Móvil de Carlos Slim Helú , no sólo mantenga sino que amplíe su participación de mercado.

MÁS PREPARADOS

La española Iberdrola que en México dirige Enrique Alba firmó un acuerdo relevante en materia educativa con el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca para lanzar el programa Impulso STEM, que fomentará el estudio de ingenierías y matemáticas en las escuelas del estado que gobierna Alejandro Murat para cubrir la creciente demanda de profesionales e ingenieros en el país. La inversión inicial suma 15 millones de pesos y beneficiará a más de 12 mil alumnos.

URGEN ACCIONES

El acuerdo que firmó el SAT con la industria de vinos y licores para combatir la informalidad está dando resultados con la incautación y destrucción de grandes cantidades de botellas ilegales que amenazan no sólo la salud sino a la industria formal y la recaudación. Pero urge redoblar esfuerzos porque se estima que en México el tamaño de la ilegalidad alcanza hasta 36 por ciento del mercado cuando en los países de la OCDE se ubica entre 8 y 12 por ciento.

