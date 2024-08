Momento Corporativo / Constellation Brands, eficiencia operativa y financiera 

A finales de 2019, la división de cervezas de la compañía que preside Bill Newlands reportó 110 millones de cajas de Modelo Especial que en ese año ocupó la sexta posición en el mercado cervecero estadounidense, y segundo lugar en el segmento premium. Para finales de 2024, Constellation Brands estima reportar 180 millones de cajas, y mantener las primeras posiciones de mercado, las cuales alcanzó antes de lo planeado. Además, y por más de 10 años consecutivos, ocupa el primer lugar de crecimiento en la categoría de grandes empresas del segmento Consumer Packaged Goods (CPG). Y ante tan significativos logros se podría pensar que Constellation Brands no tendría necesidad de ajustar su estrategia y su estructura administrativa. Sin embargo, como parte de la evolución de su incursión al negocio cervecero hace 11 años, el compromiso de mantener una tasa de crecimiento de entre 7% y 9% anual en el mediano plazo, seguir posicionando su dinámico portafolio, y lidiar con la creciente competencia, a finales del año pasado se anunció una reestructura administrativa de sus divisiones de cerveza y vino para operar un modelo más eficiente desde el punto de vista operativo y financiero cuyos beneficios serán más visible en los siguientes trimestres.

Así la nueva estructura con una cadena de suministro integrada y el reporte directo a Jim Sabia, presidente de la división, lo que genera una de las primeras empresas binacionales en el marco del nearshoring con proyectos para ampliar la capacidad de producción de cerveza en sus dos plantas instaladas en Coahuila y Sonora, y próximamente la nueva instalación en Veracruz cuya obra avanza conforme a los planes y comenzar operaciones a finales de 2025.

Atinado análisis

Si bien desde febrero inició la contienda por los activos de Terrafina, donde seis postores compitieron intensamente y animados por las favorables perspectivas del nearshoring, que tiene en el segmento de parques industriales su expresión más tangible e inmediata. Y si bien se elaboraron diversos análisis para orientar a los tenedores de certificados de Terrafina sobre cuál era la propuesta más atractiva, la más acertada fue la de Responsible Research (R2) una consultoría independiente que encabeza Luis Vallarino, donde Fernando Bolaños, director de Valuación, realizó un profundo análisis de las ofertas y escenarios para recomendar la conveniencia de aprobar la fusión entre Terra y Prologis como finalmente sucederá. El reporte incluyó todos los detalles previos y posteriores a la fusión con las ventajas e incluso un rango de precio objetivo de los certificados de Prologis considerando el efecto de la incorporación de los activos de Terra.

Amplio reconocimiento

Este año, Grupo Financiero Banorte alcanzó la categoría de la compañía más galardonada en el ranking anual Latin America Executive Team 2024 de la prestigiada publicación estadounidense Institutional Investor, al obtener el primer lugar en ocho categorías: Best Company Board of Directors, que preside Carlos Hank González, y Best Chief Executive Officer para Marcos Ramírez Miguel. Además, Best CFO para Rafael Arana de la Garza; Best IRO otorgado a Tomás Lozano Derbez; y Best IR Team, Best IR Program, Best ESG, y Best Investor Day todos para GFNorte. Los resultados del ranking parten de la opinión de mil 140 profesionales en temas de inversión de más de 500 empresas de servicios financieros; en la encuesta se solicita a los participantes que califiquen a los Consejos de Administración, directores generales, directores financieros y profesionales de relación con inversionistas, así como la estrategia ASG de las empresas.

Oleada digital

Ser un catalizador para que la sociedad se apropie de las tecnologías exponenciales y las incorpore en el proceso de desarrollo nacional, es el objetivo estructural de México Exponencial (Mx) es un centro de pensamiento y de acción para impulsar la discusión y el análisis riguroso, incluyente y plural sobre el futuro de México.

Y justo México Exponencial realizó un seminario sobre nuevos actores en el sistema financiero, con la participación de los expertos José Aurelio Sáenz, Víctor Carreón y Pablo Pruneda, quienes explicaron cuáles son las diferentes entidades que ofrecen servicios financieros digitales, las autoridades que las regulan, así como las buenas prácticas que existen en otros mercados y de cuyo ejemplo México podría beneficiarse. En este sentido, se subrayó la importancia de que los reguladores aceleren el paso en el otorgamiento de licencias bancarias, ya que la entrada de nuevos actores genera beneficios a los usuarios y al sector. Explicaron que, actualmente, el sector bancario mexicano está concentrado en un grupo de cinco bancos, que controla 65.2% del mercado. Esta situación se debe a regulaciones que imponen procedimientos largos y complejos para obtener licencias bancarias, limitando la competencia y dificultando la incorporación de nuevas tecnologías y actores al mercado.





Compromiso social





Fibra Uno finalizó el Proyecto Integral para la Mejora de Xoco (PIMX) resultado de una consulta vecinal y desarrollado en conjunto con los vecinos de Xoco y el Gobierno de la Ciudad de México, y además del Centro de Salud, incluye la ampliación de calles y banquetas, la inversión para la restauración socio-ambiental del atrio y el templo de San Sebastián Mártir, un paso a desnivel vehicular, un nuevo espacio público arbolado de más de 5 mil metros cuadrados, además de una bahía de transporte público, una calle compartida para uso peatonal y ciclista, y el saneamiento, creación de nuevas áreas verdes, y plantación de árboles de gran talla alrededor de Xoco. El proyecto integral implicó inversiones por más de 500 millones de pesos.

