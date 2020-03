Momento Corporativo | Coronavirus, Apple y el Puerto de Liverpool

La empresa que dirige Tim Cook fue la primera en reconocer las afectaciones potenciales operativas y financieras del coronavirus, y desde el 17 de febrero advirtió a sus inversionistas que la interrupción de suministros de componentes por la contingencia en China reducirá la oferta de su producto estrella iPhone, y que aunado a la caída de la demanda precisamente en este país asiático, impedirá que cumpla con su meta de ingresos en el primer trimestre que suponía hasta 67 mil millones de dólares. Pues la realidad ya alcanzó a Apple y también a México donde los principales distribuidores ya fueron avisados de que la oferta de teléfonos inteligentes baja 30%, y aunque la presencia de iPhone en el mercado local sigue disminuyendo no deja de ser significativo el aviso.

Y aunque el Puerto de Liverpool que preside Max David será una de las cadenas afectadas, el mayor reto está en los pedidos de otras mercancías provenientes de China que se están complicando y la administración advirtió que es muy incierto el panorama y que si este mes continúan las irregularidades entonces tendrían que buscar alternativas para surtirse.

Y pese al reto Liverpool mantiene para este año, por el momento, una expectativa de crecimiento mismas tiendas de entre 4 y 5%, y seguir fortaleciendo su plataforma de comercio electrónico donde analizan una potencial adquisición de una empresa de tecnología para reforzar el procesamiento de pagos a nivel regional.





Apego a la ley





Como se anticipaba, la decisión del Poder Judicial de otorgar la suspensión definitiva que detiene el proceso de NOM-051 sobre etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas no sólo causó mucha polémica y discusión, sino también acusaciones infundadas y descalificaciones por parte de los abogados de la Secretaría de Economía que Graciela Márquez sobre una presunta corrupción de los jueces para que resolvieran en contra de la dependencia. Hay que recordar que la primera respuesta de la Secretaría de Economía fue pedir a la misma juez del caso que desestime la demanda bajo el argumento de que no hay acto de autoridad contra el cual ampararse, posicionamiento que llama la atención siendo que el Consejo Coordinador Empresarial dejo muy claro que se trata de un amparo en contra el proceso del proceso de normalización.





Mucho arte





Como parte de la democratización del acceso al arte y a la cultura en México, y de la mano de Must Wanted, Banco Azteca que dirige Alejandro Valenzuela presenta la exposición Van Gogh Alive, el primer museo digital que se presenta en la CDMX como parte del recorrido por más de 50 ciudades en el mundo y consta de miles de imágenes del artista en cien pantallas y la tecnología más novedosa para ofrecer los visitantes una experiencia única. Van Gogh Alive abrió sus puertas el pasado 20 de febrero y que estará exponiéndose hasta finales de mayo en el Monumento a la Madre.

@robertoah