Momento corporativo | Cuervo, ¿dónde quedó la brújula?

Los cambios en la administración aumentan el perfil de riesgo de la compañía, así de contundente fue la opinión de Morgan Stanley sobre la renuncia del responsable de las operaciones en EU del productor mexicano de tequila que preside Juan Domingo Beckmann, que por mucho es su principal mercado. La salida de Mark Teasdale se suma a la renuncia de Daniel Elguea, director de finanzas. Y pese a que la administración de Cuervo dio una conferencia telefónica para explicar los cambios, al parecer no todos los especialistas están convencidos. Una prueba fue la decisión de Credit Suisse que bajó su recomendación de las acciones de Cuervo y además el precio objetivo de los títulos. Sin embargo, otra parte del mercado otorga el beneficio de la duda. Santander, por ejemplo, consideró que la trayectoria de Michael Cheek, quien temporalmente será el encargado en EU no debería afectar la estrategia de Cuervo en el mediano plazo.

Fuera de lugar

El Mundial Rusia 2018 es un evento que brilla para la piratería digital y son varios los casos internacionales en los que las autoridades e incluso la propia FIFA denunciaron el robo de señales mediante dispositivos de streaming similares al de Roku. Anote los casos de BeOutQ en Medio Oriente que ofrecía la señal de Telemundo; WebTV en España; y expat.tv que operaba en algunos países asiáticos. En México las autoridades afortunadamente detuvieron la venta de los dispositivos de Roku y con ello la amenaza de piratería, sino otra sería la historia en el mercado doméstico donde la ecuación es muy directa: mientras Roku no garantice plenamente la erradicación de la piratería en su plataforma la decisión judicial deberá de mantenerse y una prueba clara es que a diferencia de otros países en México no hay reportes de transmisiones ilegales y no sólo de la justa del balompié mundial.

¡Home run!

Planeación estratégica, constancia y visión de largo plazo son ingredientes básicos para cualquier negocio y Grupo ArHe, que presiden Erick y Juan José Arellano Hernández, llevan la receta al plano deportivo. En 2014 participaron en la compra del equipo Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Beisbol que luego de una reestructura comenzaron a cosechar los primeros resultados y recién acaban de llegar a la Serie del Rey luego de hacerse del campeonato de la Serie Sur y esto es sólo el principio.

Acertada decisión

La plataforma y propuestas del candidato a la Presidencia Municipal de Naucalpan, Rodrigo Reina Liceaga, son verdaderamente sólidas, que incluso líderes de Morena renunciaron a su militancia para cerrar filas con el representante del PRI, quien cuenta con una trayectoria política probada y destacada, y quien además está convencido de que la mejor manera de trabajar en favor de los ciudadanos es un proyecto incluyente, en el que todas las voces tengan el mismo peso y resonancia.

@robertoah