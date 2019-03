Momento Corporativo | Disney–Fox, una lección para Cofece

La pregunta obligada es cómo todos los interesados en el impacto de la millonaria fusión de los gigante de los medios en el mundo detectaron y advirtieron riesgos con la aprobación en México de la operación, pero la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a cargo de Alejandra Palacios, haya otorgado la autorización en la materia sin ningún tipo de condición, situación que levanta fuertes sospechas sobre los verdaderos intereses y credibilidad del organismo que supuestamente vigila, promueve y garantiza la libre competencia en el mercado. Afortunadamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de Gabriel Contreras, enmendó la plana.

PUNTOS IMPROCEDENTES

Resulta que la contrademanda de ABC Capital, que preside Mario Laborín, en respuesta a la querella que por incumplimiento y anomalías sobre contratos de crédito para la edificación de vivienda presentó Man Grupo Inmobiliario y Alin, propiedad de Oscar y Eduardo López Coello, dejó entrever serias dudas. Cuando se refiere a que cedió el crédito objeto de la demanda no aclara que se trata de diversos préstamos de dos empresas. El primero corresponde a Man Grupo Inmobiliario y desde hace más de seis años el banco no envía estados de cuenta y si lo cedió desde 2013 está obligado a precisar la razón de dicho movimiento y por qué defender un crédito que ya no es suyo, y que en todo caso correspondería al nuevo dueño responder la demanda. Asimismo, ABC Capital, que dirige Carlos Hernández Galván, debe acreditar por qué acude a un juicio para reclamar créditos registrados sin adeudo porque los últimos estados de cuenta de Alin, la otra coactora, están en ceros, y de igual manera no manifestó ante el juez el motivo de la cesión de estos créditos.

RECURSO TECNOLÓGICO

Con una clara intención de romper añejos moldes de participación ciudadana en las decisiones políticas, eliminar la opacidad a la que se aferran los partidos políticos, y por la desafortunadas experiencias recientes, el nuevo Partido Digital que está en proceso de constitución solicitó al INE, que preside Lorenzo Córdova, el desarrollo de una aplicación móvil para la afiliación ciudadana desde el propio portal de organismo electoral para facilitar y garantizar que éste pueda verificar y validar el proceso.

FICHAJE DE ALTURA

El potente grupo suizo de gestión de patrimonios JuliusBaer, que preside BernhardHodler, fortalece su apuesta por Latinoamérica y específicamente desde México con la contratación del experimentado Esteban Polidura como el encargado de la Coordinación de Soluciones y Productos de Inversión en Latinoamérica y será responsable del diseño de estrategias de inversión y productos en la región. Esteban Polidura, que despachará desde Suiza, tiene un amplio y exitoso recorrido laboral que incluye firmas como UBS, Deutsche Bank, Merrill Lynch y Citigroup.

@robertoah