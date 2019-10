Momento Corporativo | Etiquetado, ¿el fracaso de Chile cerca de México?

Se aprobaron los cambios en materia de etiquetado en México y lo que más llama la atención es que el modelo, que hace más de tres años, se aplicó en Chile, fue la referencia en toda la discusión doméstica. Pero lo contradictorio es que los datos más recientes de la OCDE, que dirige José Angel Gurria , colocaron al país sudamericano con las más altas tasas de obesidad adulta e infantil de todos los miembros de dicha organización, superando al propio México. ¿Entonces qué fue lo que sucedió en Chile? El objetivo que se perseguía no sólo no se cumplió, sino que se revirtió, porque se limitó la reformulación de los alimentos y quienes promovieron los ajustes apostaron que el hecho de advertir más que informar a los consumidores sería suficiente para prevenir problemas de salud. Lo que sucedió en Chile no hace más que confirmar la posición que mantiene la industria nacional de que la obesidad y el sopreso sólo se pueden combatir con una solución integral que inicie con los propios hábitos de vida y no se acuse injustificadamente a un producto como el único causante.

El tema de salud y la relevancia de las etiquetas en los productos de consumo es una discusón global y una solución básica para balancear ambos aspectos, es la que propone la international Food & Beverage Alliance, a la que pertenecen empresas como Ferrero Group, de Lapo Civiletti , y Grupo Bimbo, de Daniel Servitje , de que la información sea legible y clara para que el consumidor tome sus propias decisiones y enseñar que la clave es tan simple como considerar en todo momentos las porciones y la frecuencia de su ingesta.

PRESENCIA GLOBAL

La reacción del mercado bursátil a los resultados financieros de Gruma, que preside Juan Antonio González Moreno , fue positiva con un alza superior a tres por ciento. Las cifras del tercer trimestre superaron las expectativas de los analistas ante un mejor desempeño de sus operaciones en Estados Unidos, Europa y México, ante la combinación de mayores volumenes y precios.

Las ventas totales de Gruma, con 79 por ciento de las mismas generadas fuera de México, sumaron 20 mil 53 millones de pesos, un aumento anual de ocho por ciento, mientras que el flujo de operación avanzó nueve por ciento.

PRINCIPIOS BÁSICOS

Afore XXI Banorte, que dirige Juan Pablo Newman , se sumó a una selecta lista de administradores internacionales de activos que incluye nombres como BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley, y US Bancorp, al adherirse al código de conducta profesional de gestor de inversiones del CFA Institute, que garantiza el comportamiento ético, profesional, independiente y objetivo en materia de inversiones para garantizar el manejo más apropiado de los recursos para el retiro de los cerca de nueve millones de trabajadores que atiende. Afore XXI Banorte se convirtió además en la primera administradora de pensiones en México en sumarse a la iniciativa en materia de inversión.