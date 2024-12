Momento Corporativo / FCCA, busca reconsiderar alza de impuestos a cruceros

Pese a que la reforma de la Ley de Derechos ya fue aprobada, y con ello la aplicación de impuesto de 42 dólares que los turistas de cruceros que arriben a los distintos puertos del país a partir del siguiente año, que sumado a las cuotas que actualmente pagan los viajeros, provocará un encarecimiento de hasta 213% comparado con el promedio de los puertos del Caribe, la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) que preside Michele Page no baja la guardia y volvió a convocar una reunión urgente con el gobierno federal para reconsiderar la decisión y mitigiar los impactos de la nueva política recaudatoria: menor demanda de itinerarios en México que provocará menores ingresos para empresas y prestadores locales de servicios; que las líneas de cruceros eviten o disminuyan México como destino y favorezcan a otros países; y además que los magnos proyectos de inversión de compañías de cruceros se pospongan o incluso se cancelen.

“La abrupta decisión se tomó sin consultar ni aportar nada a la industria de cruceros y no deja tiempo a las líneas de cruceros para preparar a los pasajeros para el gasto adicional, ya que la mayoría de los viajes para 2025 ya están reservados. Si se implementa de repente, este cambio podría alterar los planes de viaje de más de 10 millones de pasajeros que se espera que visiten México en 2025, lo que amenazaría importantes contribuciones económicas que sustentan a las empresas locales, las oportunidades de empleo y los medios de vida de las comunidades”, advirtió el organismo que representa a las principales líneas de cruceros del mundo. Para México, la industria de cruceros representa una derrama económica de mil millones de dólares anuales en gasto directo, genera más de 20 mil puestos de trabajo en diversos sectores, y 200 millones de dólares en salarios. “La FCCA y sus líneas miembros están ansiosas por colaborar con el gobierno para obtener claridad sobre los detalles de esta implementación y trabajar juntos para trazar un camino constructivo hacia adelante. Sin embargo, advierten que el impuesto repentino, combinado con una falta de consideración previa sobre el impacto en la asequibilidad y la demanda del turismo de cruceros, podría tener consecuencias de largo alcance”, agregó el organismo.

Sin daño ambiental

La Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México determinó levantar la suspensión del desarrollo Terralago, un magno proyecto que lleva en la parte institucional, Roberto Cueto, porque no se pudo demostrar el supuesto daño ambiental, y por lo tanto los trabajos se reanudaron de inmediato. Desde su planeación, el desarrollo ha mostrado de manera transparente, todas las características del complejo, mismo que, más allá́ de la urbanización, contempla la creación de más de 75 mil metros cuadrados de espacios públicos para la construcción de parques, jardines, bosques, plazas, ciclopistas, áreas de juegos infantiles, deportivas y para mascotas, alineados todos a los más altos estándares de calidad, sustentabilidad y respeto por el medioambiente. Además, está el compromiso de que no se retirará ningún árbol que no interfiera estrictamente con el trazado del proyecto, y se buscará reubicar todos aquellos que sean sujetos a eso; y el desarrollo del proyecto considera la reforestación de más de mil 300 árboles en el sitio.

Terralago será el primer desarrollo en México en obtener la prestigiosa certificación LEED for Communities, que reconoce y certifica proyectos que integran prácticas ambientales responsables, garantizando un impacto positivo tanto para sus residentes como para el entorno.

Sospecha en el AIFA

Desde 2022, el contrato para el aseguramiento de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha sido adjudicado al Grupo Mexicano de Seguros (GMX) de Jorge Flores, en mancuerna con la reaseguradora Star Re de Marco Antonio Álvarez. No obstante que en 2021 esta misma dupla incumplió sus obligaciones durante el siniestro ocurrido en las instalaciones centrales del Metro de la CDMX, lo que les provocó revisiones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y procesos legales. Los estrictos requisitos establecidos en el anexo técnico, que ni la aseguradora estatal AGROASEMEX ha podido cumplir, hacen la función de candados que anulan la posibilidad de competir por la póliza cuya prima neta asciende a 154 millones de pesos. En este contexto demuestra que este no es un caso aislado, ya que las licitaciones manejadas por GAFSACOMM, año tras año, suelen presentar condiciones que favorecerían a un único competidor, y donde diversas voces aseguran que la influencia de Benjamín Carrera, uno de los asesores de la dependencia, y quien se presume es yerno del exgobernador de Guerrero, René Juárez, despiertan muchas dudas sobre la transparencia y legalidad de los procesos de licitación.

@robertoah