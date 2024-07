Momento Corporativo / Femsa, positivo avance de su plan estratégico 

UBS, JP Morgan, Goldman Sachs y Banorte fueron sólo algunas de las corredurías que consideraron positivo el anuncio de Femsa para desinvertir las operaciones de equipos de refrigeración y de servicio de alimentos, Imbera y Torrey, por un monto total de 8 mil millones de pesos, neto de caja y deuda, porque está en línea con la estrategia que la compañía anunció el año pasado, Femsa Forward, para enfocarse en sus negocios de comercio, bebidas y el segmento digital, y analizar el resto de sus activos para desinvertirlos y así mejorar e incrementar la generación de valor.

“Recibimos con beneplácito una mayor simplificación de la estructura de la empresa mediante la monetización de activos no esenciales que no están siendo valorados por el mercado dada la falta de divulgación y el pequeño tamaño dentro de Femsa”, destacó JP Morgan que tiene su recomendación overweight sobre los títulos de Femsa. Goldman Sachs por su parte destacó que en lo que va del año, Femsa ha “regresado” a sus accionistas 2 mil 600 millones de dólares equivalente a un rendimiento de 6.3%, incluyendo dividendos ordinarios, programas de recompra de ADR, dividendos extraordinarios y recompra selectiva de acciones en el mercado local, y consideró que hay espacio para más retornos para los accionistas por más recompras de acciones, sólido balance de Femsa, flujo de efectivo libre de Oxxo y la potencial monetización de otros activos no prioritarios para el plan Femsa Forward. Y el equipo de análisis bursátil de Banorte explicó que el hecho de que Femsa siga alineada a su plan estrátegico, los positivos resultados de las estrategias comerciales, su enfoque en continuar reforzando los negocios clave, así como la posición defensiva de la empresa, fueron los elementos considerados para sumar a Femsa a su “selección de favoritas”, y agregó que estará atento a los resultados del segundo trimestre que se distribuirán el próximo 24 de julio.

Fuerza china

Ayer en un magno evento que se celebró en Guadalajara, la empresa Foton Motor Group que es parte del grupo BAIC, presentó su línea de Pickups con lo que amplia de manera significativa su cartera de modelos en el mercado mexicano donde está presente desde hace una década, pero fue hasta 2018 cuando de la mano de LDR Solution, su representante comercial, cuando realmente comenzó la consolidación de la marca enfocada en el segmento de carga ligera con más de 20 modelos considerando los seis modelos de Pickups que debutaron en México, y que incluyen todas las categorías desde autos de combustión interna, eléctricos, híbridos, de gas natural y este mismo año incursionarán en el segmento de hidrogeno donde ya realizan pruebas muy avanzadas con proveedores del combustible alterno. Foton Motor Group es el fabricante de vehículos comerciales de origen chino con mayor variedad y escala, con un volumen acumulado de producción y venta superior a 8 millones de unidades que incluyen camiones ligeros, medios y pesados, vans, camionetas y autobuses. En México, la innovación de sus modelos ha sido reconocida por organismos del sector automotriz, y junto con sus servicios de postventa, su centro de distribución de partes que se localiza en Querétaro, y las garantías que ofrece de hasta 5 años dependiendo el modelo, hacen de Foton el más relevante competidor y digno representante de la oleada de autos provenientes de China en México.

Por los caminos del sur…

La Secretaría de Turismo de Guerrero adelantó que en esta temporada de vacaciones Acapulco recibirá cerca de 900 mil turistas, nacionales y extranjeros, lo que generaría una derrama económica de más de 5 mil millones de pesos, pero para que esto sucede hay algunos pendientes que resolver y que son prioritarios. El Viaducto La Venta – Punta Diamante, el camino a la Zona Diamante (con 2 mil 719 habitaciones disponibles en 31 hoteles y es la segunda zona con más espacio disponible después de la Dorada), no ha recibido el mantenimiento adecuado por parte del Gobierno del Estado. Recordemos que, en abril del año pasado, el gobierno “rescató” ilegalmente este tramo y le retiró la posesión a Fibra Orión, situación que actualmente se dirime en los tribunales después de que Orión obtuviera una sentencia favorable. Importante mencionar que a partir de la tragedia de Otis, la Fibra ha ofrecido 500 millones de pesos al gobierno, para apoyo logístico de la infraestructura estatal y para la rehabilitación del tramo, lo que podría compensarse por el gobierno con una extensión de la concesión.

Más pendientes carreteros

Y hablando de vías de comunicación en la lista de proyectos prioritarios que deberá atender Antonio Esteva Medina, el próximo titular de la SCIT, está el Puente Anzaldúas, en Reynosa, Tamaulipas, que en teoría tendría que estar operando en los próximos meses y que a la fecha no tiene visos de avance en sus instalaciones. Este cruce es estratégico para detonar la capacidad del sistema fronterizo Reynosa-McAllen y potenciar el comercio binacional en una zona estratégica que conecta con las principales vías de comunicación con el este de los Estados Unidos. El cruce está concesionado a Grupo Marhnos, que comanda Nicolás Mariscal, y la falta de instalaciones para la operación de la aduana hace que el libramiento que se construyó ex profeso esté prácticamente desperdiciado, al no haber paso de carga en el cruce Reynosa-Mission. El caso es que la falta de acción en territorio mexicano no sólo está siendo un freno para detonar esa región de la frontera, sino que ya empieza a generar resquemor con los vecinos de Texas, quienes sí han venido devengando lo que les correspondía y ahora no tienen cómo recuperar su inversión, mientras que Marhnos está en la posición del perro del hortelano, sin hacer mucho por avanzar en el cruce, y tampoco permitir que la SCIT, Banobras y la Cancillería encuentren algún otro grupo que entre al quite.

Más atractivos para el turista

Airbnb, que en México dirige Ángel Terral destacó que el año pasado, más de 850 mil huéspedes mexicanos reservaron por primera vez a través de la plataforma y 30% de ellos realizaron una segunda reservación, donde 80% de las noches reservadas, fueron para viajes nacionales y 60% de las reservas se realizaron a menos de 500 kilómetros de su ciudad de origen. La plataforma de hospedaje lanzó recientemente nuevas funciones, como listas de deseos compartidas, invitaciones a viajes y una nueva pestaña de mensajes en la que los huéspedes pueden chatear directamente con su grupo.

