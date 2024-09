Momento Corporativo / Ferrero, crecimiento, innovación y sostenibilidad

Alba, Italia. El año pasado, los ingresos de la tercera compañía de alimentos dulces empacados del mundo, que preside Giovanni Ferrero, sumaron 17 mil millones de euros, una tasa de crecimiento anual de 21% apoyada por sendas adquisiciones de compañías que estratégicamente le permitieron ampliar todavía más su presencia en Norteamérica, y es que desde 2016 el crecimiento inorgánico mediante compras de activos y marcas ha sido una constante en la estrategia y consolidación de sus icónicas líneas de productos que se distribuyen en más de 170 países con un cuidado, cuasi obsesivo, de la calidad y trazabilidad de sus materias primas, productos intermedios y acabados. L'angelo è nei dettagli, el ángel está en los detalles, es un mandamiento interno que resume la atención a cada uno de los millones de productos de sus marcas Nutella, Ferrero Rocher, Kinder y Tic Tac, se elaboran en su centro de producción de Alba, donde en 1946 inició la historia de Ferrero

Y para este año la expectativa de Ferrero es alcanzar ventas por 18 mil millones de euros, que representaría una tasa de crecimiento de 6% no totalmente comparable con 2023 por el efecto de las adquisiciones, y condiciones más retadoras de la economía mundial y el aumento del precio internacional del cacao, uno de sus principales insumos, seguido de la avellana de la que consume 35% de toda la producción mundial.

Pero la compañía además trabaja intensamente en el desarrollo orgánico con la innovación constante de productos, presentaciones y envases, en este último rubro encabezan un plan de sostenibilidad acelerada, donde participan más de 100 socios. Y cuenta con centros de innovación de productos en Chicago, Singapur, Italia y Luxemburgo. Otra de las grandes avenidas en la estrategia de Ferrero, con esfuerzos y resultados crecientes, es la sostenibilidad que opera en cuatro grandes pilares protección del medio ambiente, abasto sostenible, promoción del consumo responsable y empoderamiento de las personas.

Nuevamente en pantalla

Luego de más de cuatro años de ausencia, El Chavo, el personaje más icónico de la televisión mexicana, regresa a las pantallas en México y en la mayoria de los países de Latinoamérica. Y es que TelevisaUnivision anunció que la histórica serie creada por Roberto Gómez Bolaños, y que lanzara a la fama internacional a los personajes de El Chavo, Doña Florinda, La Chilindrina, Quico, Don Ramón, El Profesor Jirafales, Doña Clotilde, El Señor Barriga, Ñoño y La Popis, tendrá dos capítulos diarios disponibles en México a partir del 16 de octubre. El regreso de El Chavo incluirá los 273 episodios de esta icónica serie de comedia. Además, y a través de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, todos los capítulos disponibles en México y Latinoamérica estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.

Presiones financieras

Más de una cuarta parte de los empleados tiene dificultades financieras; es decir, 2 de cada 5 vive al día, siendo más propensos a padecer problemas de salud física y emocional, altos niveles de ansiedad y depresión, menor compromiso en el trabajo y productividad y, por ende, a cambiar de trabajo. De acuerdo con la Encuesta Global de Actitudes y Beneficios 2024, de la compañía global Willis Towers Watson (WTW), 58% de los empleados considera que las preocupaciones por el dinero impactan negativamente su bienestar, ocasionado que faltan, cancelen o retrasen una cita médica (35%), no se reúnan con amigos o familiares (34%), y/o padezcan ansiedad o estrés (37%). Pero esta situación es mucho más preocupante en menores de 40 años (60%), mujeres, de entre 40 y 49 años (59), con salarios de menos de 15 mil pesos, y que han experimentado un divorcio en los últimos cinco años. La encuesta de WTW fue elaborada entre 1000 empleados que trabajan en empresas medianas y grandes del sector privado, entre enero y marzo del 2024. A nivel mundial, se recibieron 45 mil respuestas.

Capacidad y trayectoria

Sempra Infraestructura, subsidiaria de Sempra nombró a Abraham Zamora como presidente para México de Sempra Infraestructura. En este cargo, Abraham Zamora será responsable de posicionar a Sempra Infraestructura como líder en el sector energético de México. Abraham se unió a la empresa en 2018 y cuenta con una reconocida trayectoria profesional de más de 25 años en el sector público y privado en actividades de asuntos públicos, desarrollo y financiamiento de infraestructura, relaciones internacionales y sustentabilidad. Actualmente, Zamora es presidente de la Asociación Mexicana de Energía,

Consejero del Institute of the Americas, Council of the Americas, San Diego Regional Chamber of Commerce y miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California en San Diego. Abraham cuenta con una Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y con maestrías en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia, y en

Economía Política por la Universidad de Essex.

